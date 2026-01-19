Óscar Santos reconduzido no cargo de Governador do BCV

O Governo decidiu renovar o mandato de Óscar Humberto Évora dos Santos como Governador do Banco de Cabo Verde (BCV), mantendo-o à frente da autoridade monetária nacional por mais cinco anos, conforme resolução publicada no Boletim Oficial de sexta-feira, 16 de Janeiro.

A decisão enquadra-se na reorganização do Conselho de Administração do Banco de Cabo Verde, na sequência do termo de mandato de quatro dos seus actuais membros.

Além de Óscar Santos, foi igualmente renovado o mandato de António Varela Semedo no cargo de Administrador do Banco de Cabo Verde. Em paralelo, passam a integrar o Conselho de Administração Soeli Cristina Dias Santos e Paulo Alexandre Silva dos Santos, designados como novos administradores.

De acordo com a legislação em vigor, o Conselho de Administração do BCV é composto pelo Governador, que o preside, e por dois a quatro administradores, nomeados pelo Conselho de Ministros, sob proposta do membro do Governo responsável pelas Finanças, entre cidadãos com idoneidade, experiência profissional mínima de seis anos e reconhecida competência nas áreas financeira e económica. Os mandatos têm a duração de cinco anos, renováveis uma única vez por igual período.

Entretanto, foi igualmente formalizada a composição do Conselho Fiscal do Banco de Cabo Verde. Carlos Tavares Pina foi designado Presidente daquele órgão, enquanto Adalberto Lima e Elisabeth Moreno assumem as funções de vogais. As designações obedecem ao disposto na Lei Orgânica do BCV, que estabelece um mandato de três anos, renovável por igual período, devendo um dos membros possuir certificação como auditor.