Combustíveis mais baratos a partir de domingo

Os combustíveis estão mais baratos e passam a ser vendidos a partir deste domingo, 1 de Fevereiro de 2026, com um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 0,37%, anunciou hoje a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida a 121,40 escudos por litro (ESC/L), o gasóleo normal a 103,90 ESC/L, o gasóleo para electricidade a 88,30 ESC/L, o gasóleo marinha a 78,00 ESC/L, o petróleo a 132,20 ESC/L; o fuel 380 passa a custar 61,70 escudos por quilo (ESC/kg) e o fuel 180, 64,60 ESC/kg.

Por seu turno, o gás butano passa a custar, a granel, 134,60 ESC/kg, sendo que as garrafas de 12,5 kg passam a ser vendidas a 1.682,00 escudos, as de 6 kg a 807,00 escudos, as de 3 kg a 383,00 escudos e as de 55 kg a 7.401,00 escudos.

Conforme referiu a ARME, no mercado interno, os preços do butano, da gasolina, do gasóleo normal, do gasóleo para electricidade e do gasóleo marinha diminuíram em 1,39%, 1,94%, 0,19%, 0,11% e 0,26%, respectivamente.

Já os do petróleo, do fuelóleo 180 e do fuelóleo 380 aumentaram em 0,30%, 0,31% e 0,33%. Tudo somado, corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 0,37 por cento.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor final devem vigorar de 01 a 28 de Fevereiro de 2026.