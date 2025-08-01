Combustíveis mais baratos em Setembro

A partir das 00h00 desta segunda-feira, 1, os combustíveis estarão mais baratos de acordo com a actualização mensal da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela, a gasolina passa a ser vendida a 129,30 escudos/litro, abaixo dos 131,40 escudos praticados em Agosto.

O gasóleo normal desce de 114,10 para 107,70 escudos/litro, enquanto o gasóleo para electricidade baixa de 98,40 para 92 escudos/litro e o gasóleo marinha de 86,80 para 81,20 escudos/litro.

O petróleo, que em Agosto custava 136,80 escudos/litro, passa agora a 131,90 escudos/litro. Já o fuel 380 recua de 75,70 para 70,90 escudos/kg, e o fuel 180 de 78,50 para 73,30 escudos/kg.

Também o gás butano regista uma ligeira redução. O preço a granel desce de 133 para 132,20 escudos/kg. As garrafas de 12,5 kg passam de 1.663 para 1.653 escudos; as de 6 kg de 798 para 793 escudos; as de 3 kg de 379 para 377 escudos; e as de 55 kg de 7.317 para 7.271 escudos.