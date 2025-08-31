Preço dos combustíveis sobe em Outubro

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) comunicou a actualização dos preços máximos dos combustíveis, que entram em vigor a partir das 00 horas do dia 1 de Outubro. Esta actualização, que segue o mecanismo de indexação mensal, resultou num acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 1,02%.

De acordo com a nova tabela, a Gasolina passa a ser vendida a 131,50 ESC/L, tendo registado um aumento de 1,70% no mercado interno. O Gasóleo Normal custará 110,30 ESC/L (acréscimo de 2,41%), o Gasóleo para Electricidade 94,70 ESC/L (aumento de 2,93%), e o Gasóleo Marinha 83,50 ESC/L (subida de 2,83%). O Petróleo passa a custar 133,70 ESC/L, com um aumento de 1,36%. Por outro lado, o Fuel 380 e o Fuel 180 tiveram uma diminuição nos seus preços, sendo vendidos a 68,60 ESC/Kg e 71,60 ESC/Kg, respectivamente, o que representa um decréscimo de 3,24% e 2,32%.

O Gás Butano a granel passa a custar 135,50 ESC/Kg, registando um aumento de 2,50%.

Desta forma as garrafas de Butano terão os seguintes preços máximos de venda ao consumidor: as de 12,5Kg a 1.694,00 ESC, as de 6Kg a 813,00 ESC, as de 3 Kg a 386,00 ESC, e as de 55 Kg a 7.453,00 Escudos.