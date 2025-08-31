Preço dos combustíveis sobe em Outubro

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) comunicou a actualização dos preços máximos dos combustíveis, que entram em vigor a partir das 00 horas do dia 1 de Outubro. Esta actualização, que segue o mecanismo de indexação mensal, resultou num acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 1,02%.
De acordo com a nova tabela, a Gasolina passa a ser vendida a 131,50 ESC/L, tendo registado um aumento de 1,70% no mercado interno. O
Desta forma as garrafas de Butano terão os seguintes preços máximos de venda ao consumidor: as de 12,5Kg a 1.694,00 ESC, as de 6Kg a 813,00 ESC, as de 3 Kg a 386,00 ESC, e as de 55 Kg a 7.453,00 Escudos.
