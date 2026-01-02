Electricidade mais barata a partir de Janeiro

A electricidade ficou mais barata desde o dia 1 de Janeiro, na sequência da decisão da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), que aprovou uma redução generalizada das tarifas aplicadas aos consumidores finais servidos pela Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC) e pela Águas e Energia da Boa Vista (AEB).

A redução aplica-se à electricidade fornecida pela EDEC e pela AEB, com descidas que variam entre 5,84% e 7,89% no caso da EDEC e entre 0,9% e 1,24% para a AEB, consoante o escalão tarifário.

Deste modo os consumidores de Baixa Tensão Doméstica (BTD) da EDEC, com consumo igual ou inferior a 60 kWh por mês, passam a pagar 24,55 escudos por kWh, já com IVA incluído.

Os que ultrapassam este nível de consumo pagam 32,20 escudos. Os clientes de Baixa Tensão Especial (BTE) passam a pagar 27,90 escudos, enquanto os de Média Tensão (MT) pagam 23,09 escudos por kWh.

Para a iluminação pública, o preço fixa-se em 24,55 escudos por kWh.

No que respeita ainda à EDEC, a Tarifa Social também regista redução. Os consumidores do 1.º Escalão, com consumo até 30 kWh por mês, passam a pagar 14,73 escudos por kWh; os do 2.º Escalão, entre 30 e 60 kWh, pagam 17,18 escudos; e os do 3.º Escalão, com consumo entre 60 e 90 kWh, pagam 25,76 escudos por kWh, valores já com IVA incluído.

Relativamente à AEB, os consumidores de BTD com consumo mensal até 60 kWh passam a pagar 29,92 escudos por kWh, com IVA incluído. Aqueles que ultrapassam este consumo pagam 37,57 escudos.

Os clientes de BTE pagam 33,26 escudos, os de BTE-LAC 34,31 escudos, os de MT 28,46 escudos, enquanto a iluminação pública passa a ser facturada a 29,92 escudos por kWh.

Também na AEB a Tarifa Social foi revista em baixa. Os consumidores do 1.º Escalão, até 30 kWh por mês, passam a pagar 17,95 escudos por kWh; os do 2.º Escalão, entre 30 e 60 kWh, 20,94 escudos; e os do 3.º Escalão, entre 60 e 90 kWh, 30,05 escudos, incluindo IVA.

Para esta actualização tarifária, a reguladora teve em conta a evolução dos preços dos combustíveis utilizados na produção de electricidade, as compensações resultantes do exercício anterior, o término da compensação do défice tarifário iniciado em 2023, bem como a actualização do valor de recuperação da Renda Especial, criada pela Lei n.º 52/X/2025, de 17 de Abril, cujo montante foi fixado pela Resolução n.º 57/2025, de 1 de Julho.