Electricidade mais barata a partir de Janeiro

A redução aplica-se à electricidade fornecida pela EDEC e pela AEB, com descidas que variam entre 5,84% e 7,89% no caso da EDEC e entre 0,9% e 1,24% para a AEB, consoante o escalão tarifário.
Deste modo os consumidores de Baixa Tensão Doméstica (BTD) da EDEC, com consumo igual ou inferior a 60 kWh por mês, passam a pagar 24,55 escudos por kWh, já com IVA incluído.
Os que ultrapassam este nível de consumo pagam 32,20 escudos. Os clientes de Baixa Tensão Especial (BTE) passam a pagar 27,90 escudos, enquanto os de Média Tensão (MT) pagam 23,09 escudos por kWh.
Para a iluminação pública, o preço fixa-se em 24,55 escudos por kWh.
No que respeita ainda à EDEC, a Tarifa Social também regista redução. Os consumidores do 1.º Escalão, com consumo até 30 kWh por mês, passam a pagar 14,73 escudos por kWh; os do 2.º Escalão, entre 30 e 60 kWh, pagam 17,18 escudos; e os do 3.º Escalão, com consumo entre 60 e 90 kWh, pagam 25,76 escudos por kWh, valores já com IVA incluído.
Relativamente à AEB, os consumidores de BTD com consumo mensal até 60 kWh passam a pagar 29,92 escudos por kWh, com IVA incluído. Aqueles que ultrapassam este consumo pagam 37,57 escudos.
Os clientes de BTE pagam 33,26 escudos, os de BTE-LAC 34,31 escudos, os de MT 28,46 escudos, enquanto a iluminação pública passa a ser facturada a 29,92 escudos por kWh.
Também na AEB a Tarifa Social foi revista em baixa. Os consumidores do 1.º Escalão, até 30 kWh por mês, passam a pagar 17,95 escudos por kWh; os do 2.º Escalão, entre 30 e 60 kWh, 20,94 escudos; e os do 3.º Escalão, entre 60 e 90 kWh, 30,05 escudos, incluindo IVA.
Para esta actualização tarifária, a reguladora teve em conta a evolução dos preços dos combustíveis utilizados na produção de electricidade, as compensações resultantes do exercício anterior, o término da compensação do défice tarifário iniciado em 2023, bem como a actualização do valor de recuperação da Renda Especial, criada pela Lei n.º 52/X/2025, de 17 de Abril, cujo montante foi fixado pela Resolução n.º 57/2025, de 1 de Julho.