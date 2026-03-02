Solvabilidade em máximo histórico, crédito em incumprimento nos níveis mais baixos

Dados dos Indicadores do Sistema bancário, publicação trimestral do Banco de Cabo Verde com a compilação dos principais indicadores financeiros e prudenciais agregados do sistema bancário cabo-verdiano respeitante ao balanço, à demonstração de resultados e a indicadores de estabilidade financeira referente a Dezembro de 2025.

Com base nos dados divulgados pelo Banco de Cabo Verde (BCV) em abril de 2026, referentes ao encerramento do exercício de 2025, os indicadores do sistema bancário demonstram um reforço da estabilidade financeira, atingindo máximos históricos de solvabilidade.

Assim, em Dezembro 2025, o Rácio de Solvabilidade atingiu 24,82%, o valor mais alto da série iniciada em 2010 (23,77% em 2023 e 23,93% em 2024).

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O rácio de solvabilidade mede a capacidade de uma empresa cumprir as suas obrigações financeiras de longo prazo, comparando o capital próprio com o passivo total.

Importância:

Análise de Risco: Fundamental para analistas de crédito e investidores avaliarem a solidez de uma empresa.

Regulação Bancária: Utilizado para assegurar a estabilidade financeira e cumprir normas como os Acordos de Basileia.

Estrutura de Capital: Avalia a dependência de capitais alheios.

Ao contrário de outros indicadores como os rácios de liquidez – focados no curto prazo – o rácio de solvabilidade oferece uma visão estrutural e de longo prazo sobre a empresa. Um valor elevado revela menor dependência de capitais alheios e, consequentemente, menor exposição ao risco financeiro.

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Por outro lado, o ROE (Retorno sobre Capitais Próprios – que mede a rentabilidade do dinheiro investido pelos acionistas, calculando o lucro líquido gerado por cada euro de capital próprio) abrandou para 18,08% antes de impostos em 2025 (18,52% em 2024), sendo ainda assim o segundo melhor resultado desde 2010.

O ROA (Retorno sobre Activos – que o mede a eficiência de uma empresa na geração de lucro líquido a partir dos seus activos totais [bens e direitos]) fixou-se em 1,94% antes de impostos, também o segundo melhor indicador, superado apenas por 2024. E a Margem Financeira (a diferença entre os juros recebidos nos créditos e os pagos nos depósitos): Continua a representar mais de 80% do produto bancário, evidenciando a dependência da actividade tradicional.

Crédito

O Crédito em Incumprimento (NPL) recuou para 5,11% do total (8.437 milhões de escudos cabo-verdianos), um dos níveis mais baixos dos últimos 15 anos, evidenciando uma melhoria na qualidade da carteira de crédito.

Já o Crédito Vencido caiu para 5,17% do total (8.532 milhões de escudos cabo-verdianos – abaixo dos 8,18% em 2023 e 5,5% em 2024.

No entanto, segundo os dados dos Indicadores do Sistema bancário do Banco Central, há crédito em risco no valor de 31.525 milhões de escudos cabo-verdianos.

Como já tinha sido referido no inquérito ao mercado de crédito [síntese dos resultados – 4º trimestre de 2025], em termos gerais, os critérios seguidos pelos bancos na aprovação de empréstimos tornaram-se ligeiramente mais restritivos, tanto para as empresas como para os particulares. Os termos e condições aplicados pelos bancos na aprovação de novos empréstimos para as empresas e particulares mantiveram-se praticamente inalterados.

De acordo com os bancos inquiridos, registou-se um ligeiro aumento da procura de crédito pelas empresas e pelos particulares, nomeadamente, para aquisição de habitação, consumo e outros fins.

No caso das empresas, o nível de incumprimento e a perceção dos riscos associados a empresas sem contabilidade organizada e à sua dimensão (micro e pequenas empresas) contribuíram, em grande medida, para o ligeiro aumento da restritividade dos critérios de aprovação de empréstimos. Já no caso dos particulares, o nível de incumprimento, o custo de financiamento, as restrições de balanço e a perceção dos riscos associados à qualidade creditícia do mutuário justificaram o ligeiro aumento da restritividade dos critérios de aprovação de empréstimos.

Os termos e condições aplicados pelos bancos na aprovação de novos empréstimos permaneceram praticamente inalterados, tanto para as empresas como para os particulares. No entanto, a proporção de pedidos de empréstimos rejeitados aumentou ligeiramente no caso das empresas e manteve-se praticamente inalterada no caso dos particulares.

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A principal diferença entre crédito vencido e crédito em incumprimento reside na duração e gravidade do atraso. O crédito vencido é o termo geral para qualquer prestação não paga na data prevista. O incumprimento ocorre quando esse atraso se torna persistente, geralmente superior a 90 dias, ou quando o banco classifica a dívida como de cobrança duvidosa.

Crédito Vencido (Atraso): Refere-se a pagamentos em atraso pontuais. É o primeiro sinal de alerta, onde o cliente falha a data de pagamento, mas a situação pode ser temporária.

Crédito em Incumprimento (Malparado): Situação mais grave, onde o incumprimento é prolongado.

Crédito em risco (ou risco de crédito) é a possibilidade de um credor (banco, empresa ou investidor) sofrer perdas financeiras porque um devedor não cumpre as suas obrigações de pagamento. Refere-se à incerteza sobre o recebimento de juros ou do capital emprestado, incluindo situações de incumprimento, insolvência ou falência do tomador.

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O sistema bancário em Cabo Verde em 2026 caracteriza-se por uma maior capacidade de absorção de perdas e resiliência, com os bancos a reforçarem os seus capitais próprios. Em termos de activos (Caixa e Disponibilidades, Aplicações em instituições financeiras, Crédito normal, Títulos, Crédito vencido, Imparidade Acumulada, Derivados, Propriedades de investimentos, Activos não correntes detidos para venda, Activos por impostos correntes e diferidos, Imobilizações não financeiras (líq.amort.), Outros activos) o total é de 395 milhões 869 mil contos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1273 de 22 de Abril de 2026.