CV Interilhas reforça operação com viagens extraordinárias entre ilhas nos dias 26 e 27

A CV Interilhas anunciou hoje o reforço do seu modelo operacional com a realização de duas viagens extraordinárias nos dias 26 e 27 deste mês, no navio Kriola, com o objetivo de responder ao aumento das necessidades de mobilidade de passageiros e de transporte de cargas entre ilhas.

De acordo com a empresa, estas ligações adicionais integram a estratégia de ajustamento operacional e não terão qualquer impacto no plano regular de viagens previamente estabelecido, mantendo-se asseguradas as ligações semanais das principais linhas interilhas.

Assim, no dia 26, terça-feira, está prevista a ligação Santiago/Fogo às 07h00, seguindo-se Fogo/Brava às 12h00, Brava/Fogo às 14h00 e Fogo/Santiago às 16h00.

Já no dia 27, quarta-feira, o reforço contempla a rota Santiago/São Nicolau às 11h00 e São Nicolau/São Vicente às 19h00.

A CV Interilhas sublinha ainda que estas viagens serão asseguradas pelo navio Kriola, mantendo-se inalteradas as operações regulares, nomeadamente a Linha Sotavento, operada pelo navio Liberdadi, e a Linha Redonda, operada pelo navio Dona Tututa.

Os bilhetes para estas viagens extraordinárias já se encontram disponíveis nos balcões da empresa e através da plataforma online oficial.