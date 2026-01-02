LACV inicia vendas com marca própria a partir de Abril

A Linhas Aéreas de Cabo Verde(LACV) anunciou que as vendas de bilhetes com marca própria terão início a partir de Abril, coincidindo com o arranque da sua operação autónoma na época Verão IATA 2026. Até lá, a componente comercial e o atendimento ao passageiro continuarão a ser assegurados pela TACV, no âmbito de uma fase transitória em regime ACMI.

Em comunicado, a companhia aérea informa que, enquanto vigorar este período de transição, a TACV permanecerá responsável pela venda e emissão de bilhetes, definição de regras tarifárias e apoio directo ao cliente, garantindo um ponto único de contacto e consistência no serviço prestado aos passageiros.

A entrada na fase comercial autónoma surge na sequência da recepção, a 24 de Dezembro, do Certificado de Operador Aéreo (COA) e da Licença de Exploração Aérea (LEA), atribuídos pela Agência de Aviação Civil (AAC), documentos que confirmam o cumprimento integral dos requisitos operacionais e de segurança exigidos para o início das operações comerciais.

Actualmente, a LACV dispõe de uma frota composta por duas aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 72 passageiros, afectas à operação doméstica.

A empresa prevê ajustar progressivamente a frota em função da evolução da procura e da sua estratégia de crescimento.

No âmbito da fase inicial de operações, a companhia realizou, a 24 de Dezembro, o seu voo inaugural na rota Praia-São Filipe-Praia.

Nesta etapa transitória, a LACV opera ao serviço da TACV através de um acordo ACMI, disponibilizando aeronave, tripulação, manutenção e seguro, enquanto a gestão comercial permanece sob responsabilidade da transportadora nacional.

Segundo a LACV, esta solução permite reforçar a capacidade operacional num período de elevada procura e assegurar uma transição estruturada para a autonomia operacional e comercial da companhia.