TACV garante transporte inter-ilhas com voos Boeing e ligações marítimas para minimizar transtornos

A TACV Cabo Verde Airlines informou hoje que para garantir a continuidade do serviço e reduzir os impactos nos passageiros, tem operado com aviões Boeing nas ligações domésticas e assegurado o transporte das restantes ilhas por via marítima, após constrangimentos operacionais que afectaram parte da sua frota.

De referir que no domingo, 31, registaram-se problemas que levaram à paralisação de duas aeronaves responsáveis pelas ligações domésticas.

Segundo a companhia aérea, as limitações técnicas de alguns aeródromos impedem operações com aviões Boeing, criando restrições temporárias na programação de voos.

Para minimizar os transtornos, a TACV realizou ontem um voo extra no percurso Praia–Sal–Praia e, hoje, concretizou dois voos sendo Praia–Boa Vista às 07h15 e Boa Vista–Praia às 08h50.

Estão ainda reprogramados outros voos, garantindo a mobilidade de cerca de 800 passageiros, incluindo Praia–São Vicente (16h00), São Vicente–Praia (17h50), Praia–Sal (22h15) e Sal–Praia (00h00).

Quanto à ilha do Fogo, foi afretado um navio à Cabo Verde Interilhas, que realizará viagens nos dias 1 e 2 de Setembro, nos trajectos Santiago–Fogo e Fogo–Santiago, respectivamente.

Para os passageiros nas ilhas do Maio e São Nicolau, a TACV está a avaliar soluções alternativas, incluindo fretamento de embarcações marítimas.

A companhia está a contatar individualmente cada passageiro e solicita especial atenção aos que têm conexões internacionais, assegurando que possam utilizar os bilhetes sem interrupções.

Os Boeings manterão operações nas rotas de São Vicente, Sal, Boa Vista e Santiago, onde as condições aeroportuárias permitem.