Economia

TACV transporta cerca de 7.900 passageiros entre 25 e 29 de Agosto

PorExpresso das Ilhas,30 ago 2025 10:00

Após três dias de perturbações que levaram à paralisação temporária dos voos interilhas, a TACV, Cabo Verde Airlines garantiu que, até esta sexta-feira, 29 de Agosto, foram realizados 132 voos, transportando cerca de 7.900 passageiros em todo o arquipélago.

Segundo comunicado da companhia, só na sexta-feira estavam programados 30 voos, integrados no Plano de Ação em curso para normalização do transporte interilhas.

A estratégia contempla voos adicionais e o reforço da frota nas rotas de maior procura, como São Vicente, Santiago, Sal e Boa Vista.

Entre os dias 25 e 28 de Agosto, a transportadora operou 102 voos, dos quais 21 foram operações extra, incluindo 15 realizados com aeronaves Boeing, permitindo acelerar o escoamento de passageiros em espera.

A TACV assegura que continuará a trabalhar para restabelecer, nos próximos dias, a normalidade das ligações interilhas, pedindo ainda a compreensão dos passageiros pelos transtornos causados.

Autoria:Expresso das Ilhas,30 ago 2025 10:00

Editado porSheilla Ribeiro  em  30 ago 2025 10:19

