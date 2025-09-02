​ATR72-600 chega hoje a Cabo Verde para assegurar ligações interilhas

A primeira das duas novas aeronaves ATR72-600 a ser operada pela TACV chega esta sexta-feira ao Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Praia.

O aparelho, com matrícula D4-CCM, parte de Toulouse às 14h00 (hora local), fará escala técnica em Las Palmas, estando a sua chegada prevista para as 20h30 (hora de Cabo Verde).

O voo será operado por duas tripulações cabo-verdianas, facto que, segundo as autoridades, traduz o investimento contínuo na capacitação e valorização dos recursos humanos nacionais no setor da aviação.

As aeronaves serão primeiro operadas pela TACV (Cabo Verde Airlines) e, posteriormente, transferidas para a Linhas Aéreas de Cabo Verde (LAC), companhia que assumirá a exploração regular dos voos interilhas.

Este ATR72-600 é o primeiro de dois aviões que irão reforçar a frota nacional. A segunda aeronave deverá chegar já na próxima semana, contribuindo para a melhoria da conectividade interilhas e para a resiliência operacional da transportadora.

Com a incorporação destas aeronaves, o Governo reafirma o compromisso de garantir um serviço aéreo regular, seguro e de qualidade, assegurando a mobilidade dos cidadãos, a estabilidade operacional da companhia, o dinamismo económico e o desenvolvimento equilibrado de todas as ilhas do arquipélago.

De recordar que dois dos aviões que estão ao serviço da TACV estiveram envolvidos, no passado fim-de-semana, em incidentes no aeroporto da Praia o que limitou a capacidade operacional da companhia aérea e deixou vários passageiros sem voos.

Desde então que os voos interilhas têm sido assegurados com recurso aos Boeing e ligam apenas as ilhas com aeroportos internacionais.