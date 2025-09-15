TACV supera em Agosto de 2025 o total de voos e passageiros de todo o ano anterior

Até ao mês de Agosto de 2025, a TACV Cabo Verde Airlines ultrapassou o número total de voos e passageiros transportados em todo o ano de 2024, apesar das recentes perturbações nos voos domésticos devido a avarias inesperadas.

Segundo dados da transportadora, em 2024 foram realizados 4.654 voos domésticos, com 256.697 passageiros transportados. Já em apenas oito meses de 2025, a companhia registou 4.754 voos, movimentando um total de 269.621 passageiros.

“Este desempenho reflete, de forma clara, o aumento da conectividade entre as ilhas do arquipélago. A TACV tem trabalhado com determinação para reforçar as ligações aéreas, garantindo maior mobilidade aos cidadãos e facilitando o acesso a todas as sete ilhas habitadas. A melhoria contínua dos serviços aéreos contribui não só para o bem-estar da população residente, mas também para o crescimento do turismo, setor vital para a economia nacional”, afirma a companhia aérea.

Para sustentar esta tendência, a empresa anunciou a entrada em operação, nos próximos dias, dos dois novos aviões ATR 72-600.

Estas aeronaves serão operadas temporariamente pela TACV antes de passarem para a nova companhia de transporte doméstico, a Linhas Aéreas de Cabo Verde (LACV).

A introdução destes aparelhos deverá permitir o aumento da frequência dos voos e o reforço da conectividade entre as sete ilhas habitadas do arquipélago.