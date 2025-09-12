Segunda aeronave ATR 72-600 chega hoje a Cabo Verde para reforçar frota interilhas

A segunda aeronave ATR 72-600, com matrícula D4-CCN, chega hoje a Cabo Verde, após sair esta manhã de Toulouse, França, e realizar uma escala técnica em Las Palmas, segundo informou hoje o Governo.

Este é o segundo de dois ATR 72-600 que irão operar sob a TACV e, posteriormente, ser transferidos para as Linhas Aéreas de Cabo Verde.

A primeira aeronave chegou ao país a 5 de Setembro, com matrícula D4-CCM.

De referir que na passada sexta-feira, 12, o ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira, anunciou a chegada de outra aeronave naquele dia e iniciou no sábado a operação nos voos inter-ilhas.

De acordo com o ministro, até 21 de Setembro o país deverá contar com quatro aeronaves para assegurar a cobertura dos voos internos.