TACV em negociações para reforço da frota inter-ilhas com dois aviões adicionais

A TACV Cabo Verde Airlines informou hoje que está em negociações para o aluguer de dois aviões adicionais, com o objectivo de reforçar a continuidade e a eficiência das ligações aéreas interilhas.

De acordo com a companhia, a medida surge em resposta às recentes perturbações operacionais e visa melhorar a regularidade das ligações, aumentar a disponibilidade de lugares e garantir maior conforto nas viagens inter- ilhas, mantendo sempre a segurança dos passageiros como prioridade.

Com este reforço, a transportadora aérea nacional reafirma o compromisso em oferecer um serviço de qualidade e em responder à crescente procura pelo transporte aéreo no país.

A TACV informou ainda que, para o dia de hoje, estão programados 17 voos, prevendo transportar mais de 1.500 passageiros. Paralelamente, foi anunciado o reforço das ligações marítimas entre a ilha do Fogo e a cidade da Praia, como forma de mitigar as dificuldades registadas nos últimos dias.

A empresa assegura que continuará a atualizar o público sobre o desenvolvimento das negociações e informará, em momento oportuno, a data de entrada em operação das novas aeronaves.