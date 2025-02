TACV: Governo dá garantias para leasing de dois ATR

Resolução publicada ontem no Boletim Oficial anuncia que o governo concedeu duas soberanas à TACV para o leasing de dois ATR 72-600.

Ao todo as duas garantias têm o valor de 11 milhões de dólares (5,5 milhões de dólares cada) e vão permitir à TACV aumentar a frota de aeronaves para as ligações interilhas.

“O prazo global de cada uma das operações financeiras referidas no artigo anterior é de oito anos, em conformidade com os termos estabelecidos pelo respetivo Contrato de Locação Operacional (CLO)”, explica a Resolução n.º 8/2025, de 05 fevereiro.

As duas aeronaves, segundo o Expresso das Ilhas conseguiu apurar, estão actualmente ao serviço da companhia aérea indiana Air IndiGo.

O negócio vai ser feito com a Truenoord Yamuna Limited, uma empresa sediada nos Países Baixos que é especializada na locação de aeronaves regionais. A empresa tem sede em Amesterdão, com escritórios adicionais em Dublin, Londres e Singapura. Fundada em 2016, a empresa é especializada em fornecer soluções de leasing totalmente financiadas para aeronaves novas e usadas, com foco em modelos da ATR, Bombardier, Embraer e De Havilland Canada. A TrueNoord é apoiada por investimentos substanciais de empresas como a Bregal Freshstream, a BlackRock e a Aberdeen Standard, o que lhe permite responder rapidamente às necessidades das companhias aéreas regionais.

A partir de dezembro de 2024, a TrueNoord aumentou a sua frota para mais de 100 aeronaves, adquirindo sete ATR 72-600 à empresa alemã de gestão de activos GOAL. Estas aeronaves são alugadas a companhias aéreas, incluindo a Air Serbia, a transportadora regional Aer Lingus, a Emerald Airlines e a Olympic Air na Grécia.

Em janeiro de 2024, a TrueNoord expandiu ainda mais a sua carteira ao comprar dois jactos Embraer E175 alugados à Air Canada, completando a aquisição de dez aviões Embraer à Nordic Aviation Capital. Estes E175 operam na rede da Air Canada Express, servindo mais de 70 destinos no Canadá e nos Estados Unidos.