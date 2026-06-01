​Combustíveis mais caros em Junho

Os combustíveis estão mais caros em junho, com um acréscimo médio de 4,36% nos preços máximos de venda ao consumidor final. A gasolina passa a custar 163,20 escudos por litro e o gasóleo normal sobe para 137,10 escudos por litro. o gás butano mantém-se a 144,30 ESC/Kg a granel, anunciou hoje a ARME.

De acordo com a nova tabela divulgada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), o gasóleo para eletricidade passa a custar 98,80 escudos por litro, o gasóleo marinha 95,10 escudos por litro, o Fuel 380 fixa-se em 70,70 escudos por quilo e o Fuel 180 em 73,80 escudos por quilo, enquanto o petróleo passa a ser vendido a 173,40 escudos por litro.

O gás butano mantém-se inalterado. A granel, continua a ser vendido a 144,30 escudos por quilo. As garrafas de 12,5 quilos mantêm-se nos 1.804 escudos, as de seis quilos nos 866 escudos, as de três quilos nos 411 escudos e as de 55 quilos nos 7.937 escudos.

Segundo a ARME, a actualização dos preços resulta da aplicação do Despacho Conjunto n.º 05/2026, de 30 de Maio, que fixa os limites de ajustamento dos preços dos combustíveis e estabelece os mecanismos de compensação para o mês de Junho.

A ARME explica que os novos preços são definidos no quadro da suspensão temporária do mecanismo de fixação dos preços dos produtos petrolíferos regulados, determinada pelo Governo através da Resolução n.º 63/2026, de 30 de Março, e da respectiva rectificação publicada no dia seguinte.

A agência reguladora refere que, se o mecanismo normal de fixação de preços não estivesse suspenso, Junho teria registado reduções em vários produtos, com uma diminuição média de 3,30%. Ainda assim, em termos acumulados desde Março, os preços teriam aumentado, em média, 40,45%, caso não tivesse ocorrido a suspensão do mecanismo.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor final vigoram entre 1 e 30 de Junho de 2026.