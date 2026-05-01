Combustíveis aumentam 4,4% em Maio, segundo actualização da ARME

Os preços dos combustíveis aumentam, em média, 4,4% no mês de Maio, de acordo com a nova actualização da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), em vigor desde as 00:00 de hoje até 31 deste mês.

Em comunicado, a ARME explica que a actualização dos preços reflecte a suspensão temporária do mecanismo automático de fixação, medida adotada pelo Governo para atenuar o impacto da subida dos preços internacionais.

Segundo a entidade reguladora, a revisão resulta num acréscimo médio de 4,4% nos combustíveis.

De acordo com a nova tabela, a gasolina passa a ser vendida a 151,10 escudos por litro, o gasóleo normal a 126,90 escudos por litro, o gasóleo para eletricidade a 96,90 escudos por litro e o gasóleo marinha a 90,60 escudos por litro.

O petróleo passa a custar 160,60 escudos por litro, enquanto o fuel 380 é fixado em 69,30 escudos por quilograma e o fuel 180 em 72,40 escudos por quilograma.

Já o gás butano mantém os preços inalterados. O produto a granel continua a ser vendido a 144,30 escudos por quilograma, enquanto as garrafas de 12,5 kg custam 1.804 escudos, as de 6 kg 866 escudos, as de 3 kg 411 escudos e as de 55 kg 7.937 escudos.

Dados do Platts European Marketscan e do LPGasWire indicam que os preços médios internacionais dos combustíveis comercializados em Cabo Verde aumentaram 2,41% entre março e abril.

Em termos individuais, as cotações médias da gasolina, jet A1, gasóleo ULSD e fuelóleo 0,5% subiram 8,24%, 0,24%, 8,69% e 0,23%, respetivamente, enquanto o butano registou uma descida de 5,35%.

A mesma fonte associa a subida dos preços do petróleo à escalada e persistência do conflito no Médio Oriente, com impacto na segurança do abastecimento energético global.