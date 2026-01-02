ARME mantém medidas para reduzir impacto do aumento de tarifas no sector eléctrico

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) vai manter durante Agosto as medidas para reduzir o impacto do aumento das tarifas no sector elétrico e prolongou até Dezembro o desconto aplicado aos consumidores abrangidos pela tarifa social.

Segundo a deliberação publicada no Boletim Oficial na terça-feira, a ARME aplicou as medidas de mitigação tarifária aprovadas pelo Governo para reduzir o impacto do aumento das tarifas de electricidade junto dos consumidores.

A deliberação estabelece que seja aplicado, durante todo o mês de Agosto, um desconto de 70% sobre o incremento tarifário para as restantes categorias de consumidores da Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC) e da Águas e Energia da Boa Vista (AEB).

Para os beneficiários da tarifa social de eletricidade, a ARME determinou a manutenção, até 31 de Dezembro, das tarifas finais aplicáveis, através de um desconto de 100% sobre o aumento tarifário.

A entidade reguladora recorda que, em 30 de Junho, actualizou as tarifas reguladas de electricidade aplicáveis pela EDEC e pela AEB por um período de seis meses.

Com a nova deliberação, a ARME mantém em vigor essas tarifas e determina que as empresas adoptem as medidas necessárias para garantir a aplicação integral dos descontos definidos pelo Governo.

O Governo tinha anunciado, em Julho, um apoio financeiro às empresas do setor eléctrico, incluindo a EDEC e a AEB, estimado em 130 milhões de escudos relativo a esse mês, com o objectivo de assegurar a estabilidade tarifária.

As medidas excepcionais em vigor no sector energético foram adoptadas em Março, associadas à conjuntura geopolítica no Médio Oriente, e terminaram em Junho no que respeita à regulação dos preços dos combustíveis, mantendo-se no sector eléctrico.

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