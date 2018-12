Destaques da edição 890

Nesta edição, o Expresso das Ilhas dá destaque ao debate sobre o futuro dos media: “É preciso salvar a comunicação social privada para salvar a democracia”. Incentivos não directos por parte do Estado, auto-regulação, investimento na literacia mediática como forma de (re)lembrar a importância dos média privados para a democracia e a criação de uma associação dos órgãos privados de comunicação social. Estas foram algumas das recomendações saídas do workshop “Sustentabilidade económico-financeira dos média privados em Cabo Verde” promovido pela Associação dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) no último fim-de-semana. Antes, houve espaço para traçar o diagnóstico.

Também neste número, Jorge Cólogan Representante do governo das Canárias em Cabo Verde: Canárias têm um conhecimento especializado que pode ser útil a Cabo Verde. Santa Cruz de Tenerife foi palco, na semana passada, de um Fórum de internacionalização das Canárias. Uma reunião que analisou as possibilidades de expansão da economia daquele arquipélago noutros países mas, também, a visão que os outros países têm das empresas daquele arquipélago espanhol. Nesta entrevista, Jorge Cólogan, Representante Legal do governo das Canárias em Cabo Verde, explica os planos que o arquipélago tem para essa expansão e abre portas para novos investimentos canarinos em Cabo Verde.

São Nicolau: O futuro sustentável da Preguiça. O M_EIA, o Atelier Mar e o Departamento de Arquitectura da Universidade de Coimbra juntaram-se para mudar a Vila da Preguiça, respondendo a uma solicitação do Ministério das Infra-Estruturas e da Câmara da Ribeira Brava. O trabalho começou em Setembro, nos gabinetes das academias, e na segunda semana deste mês continuou no terreno. Um projecto que engloba reabilitação, construção, sustentabilidade e património, onde o foco está centrado nas pessoas.

Feminicídio: Vanessa tinha 27 anos, Samira tinha 34. Ambas foram mortas pelos seus companheiros. Em pouco mais de 72 horas duas mulheres foram assassinadas pelos companheiros. Uma no Sal e outra na Praia. No entanto, segundo o ICIEG, só em 2018 registaram-se sete casos de homicídio de mulheres, a morte de dois agressores e ainda a tentativa de suicídio de um terceiro.

Manifestação: São Vicente “kre TACV d´volta". Foram muitos os que responderam à chamada do movimento Sokols 2017 e marcaram presença na “Marcha de indignação de Soncente”. Sábado, o protesto percorreu a estrada que liga a Cidade do Mindelo ao aeroporto internacional, empunhando a bandeira de Cabo Verde e cartazes a exigirem voos internacionais e respeito pelas ilhas.

O activista social José Pereira, autor do livro “Boca Fumo, Uma história de superação”, foi esta terça-feira galardoado com o Segundo Grau da Medalha de Mérito Altruísta. Esta distinção é o culminar de um ciclo que se iniciou a pouco mais de um ano com a primeira apresentação pública na Praia do livro em que o autor relata a sua descida ao submundo da droga e o longo caminho da superação que tem percorrido nos últimos 12 anos.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, Sobre ombros de gigantes; e de Adriana Carvalho, A nova lei de bases do sistema educativo.