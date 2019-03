Destaques da edição 904

Na edição desta semana do Expresso das Ilhas, as entrevistas a Joana Rosa e Vera Almeida fazem a manchete.

A viver o seu terceiro mandato enquanto deputada da nação, Joana Rosa é uma das mulheres veteranas da política nacional, tendo sido a primeira mulher a candidatar-se à presidência de uma câmara municipal. Da sua entrada na política activa, em 1990, aos dias de hoje viu acontecer transformações que conduziram a um crescente número de mulheres na política. A deputada da ilha do Maio, que enfrentou duras críticas no início do seu percurso, acredita que o seu exemplo está a inspirar jovens a seguir a carreira política.

Já para Vera Almeida a vontade era a de ajudar. Conhecidos, em profundidade, os problemas do seu concelho, já não havia retorno. A política não estava nas suas aspirações, mas uma série de convites e desafios aceites levou-a até aí. Em 2008, foi eleita presidente da Câmara Municipal do Paul, tornando-se assim (a par com Isaura Gomes e Rosa Rocha) uma das mulheres que até hoje constituem o tríptico feminino das lideranças municipais. Hoje deputada da Nação e vice-presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, Vera Almeida leva já um longo percurso na política de Cabo Verde.

A visita do Primeiro-ministro da Hungria a Cabo Verde também está em destaque no Expresso das Ilhas. Viktor Orbán chega hoje a Cabo Verde para uma visita de dois dias. No primeiro dia estão programados encontros com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca e com o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos. Quinta-feira será o encontro com Ulisses Correia e Silva. Na agenda do encontro entre os primeiros-ministros está a assinatura de diversos acordos de cooperação económica e de protecção de investimentos.

Ulisses Correia e Silva regressou ontem dos EUA. Na visita que fez aos Estados Unidos da América o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, participou em duas conferências internacionais. Na primeira, na AIPAC, anunciou que Cabo Verde quer abrir uma embaixada em Israel “o mais depressa possível”.

Na economia o destaque vai para a missão do FMI que esteve, este mês, em Cabo Verde. A privatização da TACV é vista com bons olhos pelos responsáveis daquela instituição que, no entanto, advertiram o governo para a necessidade de continuar reformas no sector empresarial do Estado por forma a reduzir riscos fiscais e sustentar o crescimento económico.

Na cultura o destaque vai para o lançamento do livro de Armindo Ferreira. O lançamento de ‘Mulheres de Pano Preto’, a cargo da Livraria Pedro Cardoso, acontece esta sexta-feira, na Praia.

Destaque ainda para a opinião de Jorge Lopes com ‘Privatizações: discursos e resultados - o caso da CV Telecom’. Eurídice Monteiro escreve sobre ‘A escritora, depois dos 50’ e, no espaço leitores, ‘Como proteger tomateiros de nemátodos atacantes?’ da autoria de Beata Wasilewska-Nascimento, Łukasz Flis e Grażyna Winiszewska.