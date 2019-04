Destaques da edição 905

Nesta edição, o Expresso das Ilhas dá destaque ao desemprego: Crescimento da economia sem reflexo no emprego. A economia está a crescer.

As previsões do FMI vão nesse sentido e os dados mais recentes relativos às contas Nacionais parecem confirmar e até ultrapassar essas estimativas (ver notícia ao lado). Contudo, esse crescimento não parece estar a ter reflexo no mercado do trabalho. A taxa de desemprego mantem-se nos 12,2% e o panorama piora quando se olha para o número de pessoas empregadas e pessoas inactivas. Enquanto a economia cresceu, o que é certo é que a população economicamente activa diminuiu.

Também neste número, Elcia Grancourt, Directora do Departamento Regional para África da OMT: "Quando trabalhamos uma estratégia para o turismo o transporte tem de estar envolvido". Demonstrar que turismo e transporte aéreo têm que se desenvolver em conjunto e que a aposta noutro tipo de mercado turístico, para além do all-inclusive, deve ser considerado como benéfico para o país porque “procuram por experiências autênticas, gostam de ver como os cabo-verdianos comem, como apreciam a sua música, por isso eles também vão querer estar lá com eles”. Elcia Grancourt, Directora do Departamento Regional para África da Organização Mundial do Turismo esteve à conversa com o Expresso das Ilhas durante a Conferência Ministerial sobre Transporte Aéreo e Turismo que decorreu, na semana passada, no Sal.

Ser empreendedor é óptimo, mas não é para todos. Em Cabo Verde a convite da Embaixada dos Estados Unidos da América, o autor Patrick McGinnis esteve em conversa com jornalistas em evento organizado pela AJOC com o fim de apresentar ideias sobre empreendedorismo no jornalismo.

Said Adejumobi, director do Escritório Sub-Regional para a África Austral da UNECA: África é a nova fronteira de desenvolvimento. A ideia de criar um mercado económico comum em África não é nova, mas parece que é desta que vai mesmo avançar. Esta é a certeza de Said Adejumobi, actual director do Escritório Sub-Regional para a África Austral da UNECA (Comissão Económica para África das Nações Unidas). Professor de Ciências Políticas na Universidade de Lagos há mais de vinte anos e autor de vários livros com temas socioeconómicos, Adejomubi falou, em exclusivo, com o Expresso das Ilhas, durante a 52ª sessão da UNECA, que decorreu em Marraquexe.

Ainda neste número, Regionalização adiada. A sessão parlamentar que discutia na especialidade, a lei da regionalização, foi suspensa sexta-feira passada por proposta da UCID, com o argumento de que o documento não foi bem analisado pela Comissão Paritária. Por sua vez o deputado da bancada do PAICV João Baptista Pereira chamou a atenção para o risco de impasse na aprovação do documento caso a comissão paritária não funcione. Já o ministro dos Assuntos Parlamentares Fernando Elísio Freire deixou saber que o governo vai fazer uma pequena alteração do artigo 6º para levar o diploma novamente à plenária para discussão na especialidade.

Na cultura, Sónia Lopes espera encantar com “Pontas Soltas”. Depois de “Azul” e “Nhá Padás”, a cantora cabo-verdiana Sónia Lopes está no estúdio a preparar o seu novo Extended Play (EP) intitulado “Pontas Soltas” que deverá estar no mercado já no mês de Junho.

No interior, a opinião de Armindo Ferreira, O equívoco de Pidgiguiti e a figura de António Carreira; de Frigdiano-Álvaro Durántez-Prados, Cabo Verde e a Iberofonia; e de Teresa Telmundo, Amigo é família.