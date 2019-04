Destaques da edição 906

Nesta edição, o Expresso das Ilhas continua a destacar o desemprego: Geração “nem, nem”. Os dados sobre o Mercado de Trabalho de 2018 quantificaram um facto preocupante: três em cada dez jovens (15-34 anos) cabo-verdianos não trabalham, nem frequentam um estabelecimento de ensino ou de formação.

São números que, na realidade, comprovam a percepção de quem lida com a juventude. Por motivos que se prendem, nomeadamente, com a expectativa de frequência escolar, uma diferenciação deve ser feita (e o próprio INE a faz), subdividindo-os na faixa 15-24 anos e 25-34 anos (ambos com a mesma percentagem de jovens ‘nem, nem’). É sobre a primeira que aqui falamos. Afinal, quem são esses jovens? Como ocupam o tempo? E o que está a falhar?

Também neste número, Câmara do Comércio do Sotavento suspende missões empresariais a Portugal: A recusa continuada de vistos a empresários cabo-verdianos fez perder a paciência à Câmara do Comércio do Sotavento. O Conselho directivo, em sessão ordinária, resolveu não só interromper qualquer contacto com Portugal como encorajar os seus associados a procurarem outros parceiros e fornecedores fora de Portugal. É uma sombra sobre a próxima cimeira bilateral Cabo Verde/Portugal, que se realiza esta semana, em Lisboa, uma reunião entre os dois Governos onde estarão em cima da mesa também questões económicas. Presidente da CCS, Jorge Spencer Lima, diz que este é um “grito de alerta”.

Endometriose – A doença de que não se fala: Passou despercebido, mas em Março assinalou-se o mês mundial de consciencialização sobre a Endometriose – Março Amarelo. Fomos saber mais sobre uma doença que afecta uma em cada dez mulheres em idade fértil.

Infra-estruturas: Eunice Silva defende “gestão inteligente” dos escassos recursos. Ministra da tutela vai ser ouvida no Parlamento. PAICV chamou governante para avaliar políticas do sector. MpD diz que o executivo está ‘confortável’ para enfrentar este debate.

Ainda neste número, AME invade a Cidade da Praia: Discursos e músicas marcam o arranque da sétima edição do Atlantic Music Expo, que decorre até ao dia 11 deste mês, na Cidade da Praia. Mais uma vez, o salão nobre da Assembleia Nacional foi o palco escolhido para dar as boas-vindas aos participantes do Atlantic Music Expo.

No interior, a opinião da Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Maria de Fátima Coronel, A independência do Poder Judicial face à ascensão do populismo; e de José Almada Dias, 140 anos da cidade que canta, dança, cria, inova e exporta.