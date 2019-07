Destaques da edição 922

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca o Estado da Nação e a entrevista com Ulisses Correia e Silva: “Não governo a pensar em ciclos eleitorais”. Esta quarta-feira debate-se, no Parlamento, o Estado da Nação.

Tempo para balanços, para falar do que foi feito e do que ficou por fazer. Para se avaliar a situação do país nas mais diversas áreas: da economia à sociedade, passando pelo emprego, a educação, os transportes, a segurança. Nesta entrevista, o Primeiro-Ministro diz ao Expresso das Ilhas como encontrou o país, como está Cabo Verde agora e qual será o futuro do arquipélago.

Também neste número, Autoridades investigam ataque a Óscar Santos. O ataque ao autarca da capital é inédito. Nunca nenhum presidente de Câmara Municipal tinha sido baleado. Óscar Santos continua hospitalizado a aguardar cirurgia, que deve acontecer esta sexta. Estado de saúde do autarca é considerado estável.

O perfil de Lisa Oliveira – Gerente da Shell da Fazenda (e da Shell da Avenida Cidade de Lisboa): “Nasci para isto”. Recentemente condecorada pela Shell, a nível internacional, Lisa Oliveira tem uma estória de vida que se confunde com a do posto de gasolina da Shell na Fazenda, cidade da Praia. Negócio que nasceu, há quatro décadas, do sonho de seu pai e que se manteve com da força da sua mãe, o posto foi inaugurado no próprio dia do Sete de Lisa. Muitos anos depois, e após outros caminhos trilhados, Lisa assumiu o comando deste posto, num regresso às origens, que foi também uma descoberta de si mesma e das suas paixões. Da sua parte, já lá vão 14 anos de gerência. 14 anos de sucesso e de vontade de ver o posto crescer e melhorar a cada dia.

Estatuto dos militares: Parlamento aprova revisão. Com o novo Estatuto entra igualmente em vigor uma nova forma de progressão na carreira militar. Segundo o diploma as promoções até aos postos de Coronel e Capitão-do-Mar passam a ser da competência do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas quando, até agora, eram competência do ministro da Defesa.

Colónias de férias: Actividades para todos os gostos. Já estão a decorrer as actividades para as crianças durante as férias escolas, os merecidos descanso dos alunos. Durante este período surgem várias ofertas para as crianças ocuparem os seus tempos livres. Uns são pagos e outros não. As colónias de férias, além de oferecer as crianças alternativas durante as férias, têm como finalidade desenvolver nelas o espírito de solidariedade e de partilha.

Na cultura, JotaCê em conversa com Anísio Rodrigues: “A nossa música mais tradicional está muito parada...”. Está na música desde muito novo. Toca, canta, compõe e produz com o talento dos predestinados e com a mestria dum profissional. O seu nome tornou-se sinónimo de alegria e animação. Sinónimo de Carnaval. É movido a paixão e intuição. Fenómeno crescente de popularidade, será hoje seguramente o “segredo mais mal guardado da música cabo-verdiana”. Assim é Anísio Rodrigues, na 1ª pessoa...

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, Boris Johnson; de Luís Graça de Morais, As implicações das últimas legislaturas no actual estado da Nação; e de Vicente de Paiva Brandão, Duas efemérides: A Conferência de Potsdam (Julho de 1945) e a chegada do Homem à Lua (Julho de 1969).