Edição 928

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com Alexandre Alves, Administrador da SevenAir: “Salvar 400 vidas é o melhor saldo que poderíamos ter”. Num ano a SevenAir fez 400 evacuações médicas em Cabo Verde. Ou, como diz Alexandre Alves, administrador comercial da empresa, “salvámos 400 vidas”. Agora o contrato terminou e a empresa espera por uma resposta por parte do governo. Mas este não é o único tema da conversa com o administrador da empresa. A chegada dos aviões CASA, a entrada no mercado interno e as recentes declarações da Agência de Aviação Civil sobre os cursos que a empresa quer ministrar em Cabo Verde são também temas abordados nesta entrevista.

Também neste número, o Índice de Competitividade do Turismo e Viagens: As razões da queda e o futuro do turismo cabo-verdiano. A competitividade do turismo cabo-verdiano não está irremediavelmente condenado a manter-se na mediania baixa, dizem os especialistas contactados pelo Expresso das Ilhas, mas as quedas no ranking do Fórum Económico Mundial mostram que o sector não está a merecer a devida atenção, de todos: público e privados. De dois em dois anos, é conhecido índex da competitividade do Turismo e Viagens, na classificação de 2019, Cabo Verde é o 88º num total de 140 países.

11 de Setembro Dia do Bombeiro Profissional: Conhecer melhor os Bombeiros Municipais da Praia. No dia 11 de Setembro celebra-se o dia do Bombeiro Profissional. Esta data foi escolhida, em memória de todos os Bombeiros que perderam a vida durante as operações de busca e resgate perante o atentado terrorista às Torres Gémeas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América.Por isso, o Expresso das Ilhas foi conhecer o dia-a-dia dos Bombeiros Municipais da capital, através do Comandante Celestino Afonso.

Ainda as 10 Maravilhas de Safende. Safende elencou as dez Maravilhas do bairro. Uma iniciativa que surge no âmbito das Comemorações do mês de Setembro, que antecedem o dia da Padroeira, Santa Teresinha, e que tem uma particularidade: as maravilhas propostas foram escolhidas pelas crianças que frequentam a colónia de férias, na qual estão a aprender mais sobre o ”bairro amado”. Em destaque, nestas Maravilhas, estão os espaços de socialização, o que mostra a importância destes na vida e bem-estar das comunidades. Mesmo aos olhos dos mais pequenos…

A chuva na capital: Os impactos e as medidas de prevenção. O problema de ruas alagadas não é de hoje, vem assombrando os moradores da cidade da Praia há muito tempo. Basta chover que lá estão as vias submergidas e água por toda a parte. Isso embora as obras de drenagem que são implementadas pela autarquia durante todo o ano.

Diplomacia: Novo embaixador dos EUA alerta para os riscos da imigração ilegal. Jeff Daigle, o novo embaixador dos EUA, apresentou esta terça-feira as cartas credenciais ao Presidente da República. E deixou o aviso, a imigração ilegal pode levar à aplicação de critérios mais restritos na atribuição de vistos a cabo-verdianos que queiram viajar para os EUA.

Festival de Santa Maria: Consciência Ambiental e Respeito pelos Direitos Autorais. A 29ª edição do Festival de Santa Maria, na ilha do Sal, acontece já no próximo final de semana, nos dias 13 e 14 de setembro, e promete trazer muito mais do que ‘uma mão cheia’ de artistas nacionais e internacionais. A Câmara Municipal do Sal aproveita a grande concentração de pessoas naquele que é o maior evento cultural da ilha, para apoiar a candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade, sendo este o lema principal desta edição do festival de música.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, Quantas crianças ficam de fora?; de Dina Salústio, Pára mar, para; e de José Maria Rosário, Os algozes de 31 de Agosto devem procurar o confessionário.