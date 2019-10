Destaques da edição 932

​Nesta edição, o Expresso das Ilhas dá manchete à reportagem sobre o programa para reabilitação dos condenados por crimes sexuais.

No combate aos crimes sexuais, nomeadamente contra menores, foram uma peça ignorada nos estudos e tratamentos. Contudo, são, a par com as vítimas, figuras principais e incontornáveis da problemática pelo que a acção tem de ser também voltada para eles. Medidas punitivas não bastam e é preciso garantir que, uma vez fora das cadeias, estes condenados não reincidam no crime. Assim, à semelhança do que acontece em outros países, Cabo Verde vai passar a ter um programa de Avaliação e de Intervenção com Condenados por Crimes Sexuais em todas as cadeias nacionais.

Também em destaque está a entrevista com o ministro dos assuntos Parlamentares, Elísio Freire, num dia em que regressam os trabalhos no Parlamento.

“O governo tem dialogado, tem apresentado propostas”, diz o ministro nesta entrevista. Com um novo ano parlamentar à porta, o governo espera que a oposição esteja “esteja mais alinhada com aquilo que são as ambições e as aspirações dos cabo-verdianos”. Para o ministro dos Assuntos Parlamentares, é necessário “continuar este caminho de diálogo, reforço da democracia, crescimento económico e inclusão social”.

Outro destaque vai para o Orçamento do Estado para 2020. Diversificar a economia, melhorar de forma substancial o ambiente de negócios e o clima de investimentos, melhorar a eficiência da governação pública a nível da administração central e local, continuar a dotar Cabo Verde de infraestruturas em matéria de conectividade (transportes aéreos e marítimos, sector energético), promover as condições tendentes a criar o equilíbrio regional, reforçar a inclusão social e a adopção de novas políticas para melhorar a resiliência aos novos desafios que as mudanças climáticas colocam ao país são as principais prioridades do governo contidas na proposta do Orçamento do Estado de 2020, apresentada sexta-feira passada aos parceiros sociais.

Na edição desta semana, o Expresso aborda igualmente o caso da violação de uma mulher na esquadra de Santa Catarina. O Tribunal de Santa Catarina colocou em Prisão Preventiva o agente da Polícia Nacional suspeito de agredir sexualmente uma mulher na esquadra daquela localidade. ICIEG está a acompanhar o caso e a dar apoio à vítima.

Destaque para mais dois temas.

O primeiro é a entrevista com Robin Chater. Consultor e secretário-geral da Federação Internacional de Empregadores (FedEE), Robin Chater fez carreira em diferentes geografias, apoiando empresas nas áreas da gestão e recursos humanos. Ao Expresso das Ilhas, defende a importância da aposta na pesquisa e desenvolvimento e destaca Cabo Verde pelo caminho que tem feito na valorização dos seus recursos humanos.

O segundo é a reportagem sobre os correios em Cabo Verde. Comemora-se hoje, dia 9 de Outubro, o Dia Mundial dos Correios, data em que foi fundada a União Postal Universal (UPU), entidade que congrega correios de 191 países, e da assinatura do Tratado de Berna, em 1874. No âmbito desta efeméride, o Presidente do Conselho Administrativo (PCA) dos Correios de Cabo Verde (CCV), Isidoro Gomes, concedeu uma entrevista ao Expresso das ilhas onde avançou que o Correio Postal tem vindo a cair, tanto a nível doméstico, como internacional, em detrimento do Correio Encomenda quem tem estado a aumentar.

No interior, a opinião de Jorge Tolentino e José Martins.