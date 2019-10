Edição 933

Na edição desta semana o Expresso das Ilhas faz manchete com o Orçamento do Estado para 2020. O documento já foi socializado com os parceiros sociais e as centrais sindicais não estão satisfeitas.

UNTCCS reclama um aumento salarial de 5%, CCSL quer 1,3%. O governo responde dizendo que é preciso “sentido de responsabilidade” e anuncia que o IRPS vai ser revisto no próximo ano.

O mês de Outubro é mês de luta contra o cancro.

O cancro da mama é, de acordo os últimos dados, o que mais mulheres mata em Cabo Verde, tendo desde 2016 ultrapassado o cancro do colo uterino neste triste ranking. Mortes que poderiam ser evitadas se os casos fossem diagnosticados mais cedo, até porque o cancro da mama, quando tratado precocemente, apresenta elevadas possibilidades de cura.

Também em destaque está a entrevista com o Secretário de Estado Adjunto, Carlos Monteiro. "Jovens conectados ao mundo têm acesso às melhores oportunidades". O Governo, em parceria com o PNUD, realiza de 17 a 19 de Outubro, em Mindelo o Iº Fórum Nacional da Juventude, cujo lema é “Preparar os Jovens para o Mercado Global”. Em antevisão a este evento que conta com a participação de 120 jovens de todas ilhas, o Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Estado, Carlos Monteiro, expõe os objectivos deste fórum que terá periodicidade anual e vai trazer à Capital Cabo-verdiana da Juventude 2019 stakeholders, instituições e convidados que vão falar das diversas oportunidades para a juventude cabo-verdiana e para a juventude africana. “Ou seja, vamos abrir a janela da África aos jovens de Cabo Verde”, garante Carlos Monteiro.

Outra entrevista em destaque na edição desta semana. Luís Vasconcelos, presidente do grupo Impar, recebeu-nos na nova casa, em plena rua de Lisboa, coração da cidade do Mindelo. Ao Expresso das Ilhas, o gestor analisa as contas do BCN e faz algumas propostas para melhorar a capacidade de resposta do sistema financeiro nacional.

O governo anunciou, há dias, a instalação do Instituto do Turismo no Sal. Nesta edição o Expresso das Ilhas esteve à conversa com os operadores turísticos que trabalham naquela ilha e que aguardam ansiosamente o seu início de funções. Muitas são as áreas que carecem de melhoria e esperam que a nova instituição possa intervir positivamente para a melhoria do sector.

Cyberbullying, a violência virtual. Uma pessoa recebe uma foto constrangedora de alguém e, sem pensar, partilha com os amigos. Nisto surge uma página de humor no Facebook, ou outra rede social, que faz piada com a imagem. Quem vê, por vezes, e sem notar o problema, faz um “gosto”, comenta e até partilha a imagem. Mas a verdade é que quem é gozado numa rede ilimitada não considera as piadas como sendo algo inocente.

A destacar ainda os artigos de opinião de Eurídice Monteiro sobre as eleições legislativas portuguesas e também a carta de José Pedro Oliveira que escreve uma carta aberta ao embaixador da Guiné-Bissau em Cabo Verde.