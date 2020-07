Destaques da edição 974

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca o debate sobre o estado da nação, que acontece esta sexta-feira, no Parlamento. A economia, a sociedade, a juventude, o trabalho, a cultura, tentamos também perceber que nação vai ser Cabo Verde depois deste estado de pandemia.

Também a entrevista com Franz Fayot, Ministro da Cooperação do Luxemburgo: Santo Antão tem e terá sempre um lugar especial no coração dos luxemburgueses. No dia 8 de Julho foi realizada, por videoconferência, a XX Comissão de Parceria entre Cabo Verde e o Luxemburgo, co-presidida por Franz Fayot, Ministro da Cooperação e Acção Humanitária do Luxemburgo, e Luís Filipe Tavares, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades no decorrer da qual foi assinado o novo Programa Indicativo de Cooperação (PIC) “Desenvolvimento – Clima – Energia” respeitante ao período 2021-2025. Nesta entrevista feita via email, o ministro luxemburguês detalha os cinco eixos do novo programa indicativo e fala da origem, em Santo Antão, das “excelentes relações” entre os dois países cuja cooperação, entretanto, com o desenvolvimento da ilha e do país deixou de ter uma concentração geográfica. “Ela dedica-se, desde 2006, a apoiar as autoridades cabo-verdianas a superar os desafios de desenvolvimento humano mais prementes, a prioridade é dada aos mais vulneráveis e não às ilhas”, afirma Franz Fayot.

COVID-19: Praia com 168 casos numa semana. Director Nacional de Saúde apontou para uma tendência de estabilização do número de novos casos de COVID-19. No entanto, a Praia destaca-se do resto do país com mais de uma centena e meia de novas infecções desde a passada terça-feira.

E a inevitável crise: Pequenos operadores turísticos entre a resiliência e a aflição. Depois de cinco meses com o país fechado, não é certo quando e em que moldes acontecerá a reabertura e desconhece-se a que ritmo ocorrerá a retoma do sector turístico. Para os pequenos operadores, estes são tempos dolorosos, que interromperam anos de crescimento.

A opinião de Ondina Ferreira, O próximo ano lectivo e os alunos sem máscara; e de José Silva Évora, Origem e contornos da epidemia de cólera-mórbus na ilha do Fogo.