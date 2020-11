Destaques da edição 890

Esta semana o destaque principal da edição do Expresso das Ilhas vai para a situação económica das famílias cabo-verdianas que dependem das remessas dos emigrantes.

Com o mundo de desconfinamento em confinamento, o dinheiro que os emigrantes enviam para os respectivos países também sofre oscilações, mas não em Cabo Verde. Ao contrário das projecções do Banco Mundial para a África subsaariana, a entrada de dinheiro no arquipélago aumentou neste ano de pandemia. Já para 2021, o Banco de Cabo Verde prevê uma estabilização na chegada das verbas vindas da diáspora.

Em destaque também nesta edição a entrevista com Júlio Lopes, Presidente da Câmara Municipal do Sal. Depois de uma vitória expressiva nas Autárquicas de 25 de Outubro, Júlio Lopes volta a liderar o Sal. Aquela que é a ilha mais turística de Cabo Verde é também, por causa disso “a mais afectada pela pandemia da COVID, em termos sociais e económicos”. Numa conversa em que o ponto principal é, pois, incontornavelmente, o turismo e sua retoma, o edil destaca os pequenos operadores salenses como aqueles que de mais apoio precisam. E sublinhando ainda que todas as condições estão criadas para receber visitantes, há uma mensagem que destaca e que é preciso ecoar: o Sal é um local, não só aprazível, como sempre foi, como também, em contexto actual de pandemia, mais seguro do que todos os tradicionais países emissores de turistas.

O terceiro destaque desta semana vai para mais uma edição da Ocean Week que decorre em São Vicente. Da protecção ambiental às pescas, passando pelo ensino e investigação, todos concordam na ideia de que é tempo de acelerar o ritmo e materializar projectos.

As autárquicas merecem mais uma vez destaque nesta edição do Expresso das Ilhas. O novo mapa das autarquias, saído das eleições de 25 de Outubro, já começa a preencher-se e vários eleitos, novos e repetentes, tomaram posse nos últimos dias, sendo que até ao final desta semana completam-se as sessões solenes agendadas em todos os municípios. Em quase todas as autarquias, a investidura tem decorrido sem sobressaltos, mas em São Vicente a fracturação dos votos está a dificultar os entendimentos.

Na cultura o destaque vai para o teatro. A IV Edição do Festival de Teatro do Atlântico (TEARTI), organizado pela Companhia de Teatro Fladu Fla, está agendado para acontecer entre os dias 01 e 09 de Dezembro, na cidade da Praia. Trisignos, Três dias na Vida de um Morto, Fome 47 e O Cheiro dos Velhos serão as peças a serem estreadas.

Destaque ainda para o falecimento de Guilherme Chantre. O “destacado professor de vocação e educador nato”, professor de várias gerações na Escola Técnica do Mindelo faleceu no domingo, em Lisboa, aos 98 anos.

Por último destaque para a opinião de João Alvarenga e Quintino Tavares com ‘Praia: quem fez história?’ e de Adilson F. C. Semedo com ’21 de Novembro’.