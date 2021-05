Edição 1016

O governo eleito para a X Legislatura faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Hoje é investido o Parlamento. Cerimónias começam às 9h00 e têm como ponto alto a eleição do novo presidente da Assembleia Nacional depois da proclamação dos deputados para a nova Legislatura.

Há, nesta nova legislatura, 19 ministros, 9 secretários de Estado e algumas novidades. O novo elenco governativo já foi apresentado, toma posse esta quinta-feira e o Expresso mostra-lhe todos os governantes: que continua do mandato anterior, quem muda de ministério e, também, todas as caras novas deste governo liderado por Ulisses Correia e Silva.

A marcar a actualidade está mais um escândalo a envolver as Forças Armadas. Não são um, mas dois. Dois vídeos diferentes, filmados em ocasiões distintas mostram militares a serem agredidos sexualmente e abusados por colegas. Os vídeos viralizaram esta terça-feira, e estão a criar um onda de indignação na sociedade cabo-verdiana. As Forças Armadas, que já tinham conhecimento do primeiro vídeo, reagiram, repudiando os actos e garantem punição exemplar para os agressores/abusadores.

Destaque também para a chegada a Cabo Verde da companhia de aviação BestFly.

Com a possibilidade de a TICV, companhia subsidiária da espanhola Binter, suspender as operações por causa de um alegado diferendo com o governo, o executivo viu-se obrigado a procurar alternativas no mercado internacional. A empresa angolana foi chamada para vir evitar que se criasse um vazio nas ligações interilhas e, agora, a BestFly diz que o objectivo é entrar em força no mercado cabo-verdiano.

Na saúde o destaque vai para hipertensão arterial uma doença que afecta cerca de três em cada dez cabo-verdianos. A doença tem causas múltiplas indefinidas, mas também factores de risco que são conhecidos. Entre eles está a falta de exercício físico, bem como o consumo de álcool, e, bem destacadamente, o consumo de sal. Se os dois primeiros factores estão na ordem do dia, o uso excessivo de sal continua a não ser encarado como o problema que é. Urge, pois, alerta o cardiologista Dario Dantas dos Reis, um programa concertado para alterar este hábito nocivo, tão comum em Cabo Verde.

Por último destaque para a reportagem sobre o mais recente projecto do Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional. O CENORF abre, no próximo dia 26, a segunda fase do projecto “Acção Solidária”. O projecto visa contemplar pessoas de todas as faixas etárias sem a cobertura do Instituto Nacional de Providência Social (INPS) e, por isso, é 100% gratuito.

A ler, ainda, a opinião de Mário Silva com ‘O regime de partido único segundo José Tomaz Veiga – I’ e de Lígia Dias Fonseca com ‘Substituição dos Deputados no início da legislatura’