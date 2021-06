Edição 1018

A entrevista com a psicóloga Kika Freyre faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

Assinalou-se ontem, 1, o Dia da Criança, mais uma vez comemorado de forma contida devido à covid-19. A efeméride foi pretexto para uma conversa com a psicóloga clínica Kika Freyre, que nos fala de como as crianças cabo-verdianas têm vivido e reagido à situação presente, do cansaço dos pais, da correria louca dos curricula escolares, do uso das “telas”, entre outros factores que têm moldado o nosso dia-a-dia. A vida não está em standby, e aos pais é pedida uma intensificação da aproximação afectiva, que sejam gentis com as crianças, consigo próprios”. Em pandemia, ou em qualquer situação, aqui em Cabo Verde como em todo o mundo, há três palavras que a psicóloga destaca como essenciais para uma infância saudável: “proteger, amar e respeitar”. Sem pressas. Deixando que as crianças sejam somente crianças.

Outro tema em destaque é o recente pedido de desculpas feito pelo presidente angolano João Lourenço por causa das execuções sumárias levadas a cabo após o alegado golpe de 27 de Maio de 1977. Por causa deste pedido de desculpas feito em Angola surge agora o presidente da UCID a defender que também o Presidente da República deveria fazer o mesmo em Cabo Verde por causa dos acontecimentos de 4 de Junho de 1977 em São Vicente e do 31 de Agosto de 1981 em São Vicente.

Para António Monteiro a ausência desse pedido de desculpas por parte do Estado de Cabo Verde é “um erro crasso”.

Na aviação destaque para o regresso da Cabo Verde Airlines às ligações aéreas regulares.

Vai ser a 18 de Junho que a companhia aérea nacional vai voltar aos céus com uma ligação entre Praia, Sal e Lisboa. Além de Lisboa a CVA vai voar também para Boston e Paris.

Em sentido contrário está a TICV. Em comunicado a Agência de Aviação Civil (AAC) esclarece que a TICV "com motivos de interesse exclusivo da empresa" pediu que por agora "a autorização para a operação período IATA Verão 2021, não fosse emitida".

Na educação abordamos, nesta edição do Expresso das Ilhas, o ensino superior em Cabo Verde. Os reitores das instituições de ensino superior em Cabo Verde estão satisfeitos com a existência de uma Secretaria de Estado do Ensino Superior mas pedem prioridade à investigação científica, novas políticas de financiamento e atribuição de bolsas de estudo.

De visita a Cabo Verde esteve Filipe Nascimento. O Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe esteve a conversar com o Expresso das Ilhas e assegurou que a comunidade cabo-verdiana em São Tomé e Príncipe está cada vez mais integrada naquele país. Filipe Nascimento efectuou na passada semana uma visita de cinco dias a Cabo Verde (Santiago) com o objectivo de atrair investimento cabo-verdiano para a Ilha do Príncipe tendo para esse fim reunido com várias entidades do governo central, autárquico e do sector privado.

Destaque ainda para a Fundação João Lopes que, na próxima quinta-feira, lança o livro “Roteiro Cultural e Turístico, Ilha de São Nicolau – Cabo Verde” com a chancela da Acácia Editoria.