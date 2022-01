Edição 1051

Esta semana a manchete do Expresso das Ilhas é com a entrevista a Carla Grijó, Embaixadora da União Europeia em Cabo Verde.

Carla Grijó chegou a Cabo Verde em Setembro de 2021. Na mala trazia, além da carta de missão de Bruxelas, o conhecimento da intensidade das relações entre a União Europeia e Cabo Verde. “Uma relação de longa data, que toca praticamente todas as áreas”, define. Em conversa com o Expresso das Ilhas, onde os bons créditos do país junto à Europa se destacam, a embaixadora fala da resposta à pandemia e suas lições, nomeadamente na luta contra a pobreza. Fala também do novo paradigma de cooperação, Europa Global, que prevê usar verbas da UE para alavancar financiamentos mais avultados junto a outras entidades com vista a responder aos grandes desafios que se colocam, nomeadamente a emergência climática.

Destaque também para o sector das telecomunicações.

As duas operadoras de telecomunicações existentes no mercado nacional estão confiantes para o futuro próximo. CVTelecom e Unitel T+ apostam no digital para encontrar novos clientes e expandir mercados.

Na edição desta semana damos igualmente destaque à entrevista com Orlando Delgado, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão.

A comemoração, esta segunda-feira,17, do Dia do Município e dos 290 anos da elevação de Ribeira Grande à categoria de concelho deu o mote a esta entrevista com o autarca local. Orlando Delgado destaca os ganhos alcançados neste lapso de tempo e os grandes desafios que o município tem ainda pela frente: o desencravamento de muitas comunidades do concelho; a questão da habitabilidade e da reabilitação urbana; a criação de melhores condições para o investimento privado e a questão da empregabilidade que tem levado nos últimos anos à perda acentuada da população no concelho e na ilha. E volta a insistir que o aeroporto é a única infraestrutura capaz de promover o desenvolvimento de Santo Antão.

Em São Vicente vai realizar-se o Fórum Pensar São Vicente 2035.

O Fórum quer ser um espaço de debate e projecção do futuro da ilha e da região norte, numa perspectiva de longo prazo. Inicialmente previsto para o final de 2021 e adiado para Janeiro, o Fórum começa hoje, em Ribeira de Julião.

Na Cultura destacamos mais uma edição do Premio Literário Arnaldo França.

O escritor cabo-verdiano José Joaquim Cabral é o vencedor da 4.ª edição do Prémio Literário Arnaldo França, com o romance “Destino Aziago”. O prémio é atribuído pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda em parceria com a Imprensa Nacional de Cabo Verde.

Na opinião a ler os artigos de António Ludgero Correia com ‘Limites à liberdade de expressão: o princípio do fim?’ e de Manuel Mendes Garcia com ‘O Muro foi derrubado!’