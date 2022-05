Edição 1067

Esta semana fazemos manchete com a entrevista a José Manuel Pinto Teixeira, antigo embaixador da União Europeia na Ucrânia.

Uma política de apaziguamento e passividade perante as muitas provocações da Rússia e de Putin ao longo dos anos, terão conduzido ao que hoje se passa na Ucrânia. A Europa foi branda e tardou a tomar posições. Em conversa com o Expresso das Ilhas, o antigo embaixador da UE na Ucrânia, José Manuel Pinto Teixeira, passa em revista momentos-chave da História recente, muitos dos quais vividos em primeira mão, para uma análise da invasão. E lança um aviso: “o ocidente não pode mais lidar com a Rússia como um Estado normal”.

Também destacamos a reportagem sobre influenciadores digitais. O que são e como funciona este negócio?

Nos últimos anos, os influenciadores digitais do mundo inteiro têm sido cada vez mais procurados pelas marcas para divulgarem os seus produtos e em Cabo Verde não é diferente. Pessoas que somam milhares de seguidores no Instagram têm usado esta rede social para ganhar dinheiro com publicidade. Mas, afinal, quem são esses influenciadores e como funciona este mercado?

Na economia destacamos o mais recente Relatório de Política Monetária do BCV.

Desta vez, a guerra entra nas contas e torna visível, em números, o que se sente nos bolsos. Último relatório de política monetária do Banco de Cabo Verde mostra o impacto do conflito no país e alerta para o regresso da incerteza às economias mundiais. O arquipélago não será excepção.

O recente anúncio da concessão dos aeroportos e aeródromos nacionais aos franceses da Vinci também merce destaque de primeira página.

O governo entregou à Vinci Airports, durante os próximos quarenta anos, a concessão dos quatro aeroportos internacionais e dos três aeródromos do país. Em contrapartida recebe 80 milhões de euros e remunerações sobre o volume de negócios enquanto durar a concessão.

No desporto damos conta de uma queixa de discriminação de género nas eleições para a Associação Regional de Futebol de Santiago Sul.

Os clubes de futebol feminino de Santiago Sul reivindicam o direito ao voto nas eleições dos órgãos sociais da Assembleia Geral da Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS) uma vez que foram impedidas de participar nas eleições do passado dia 30 de Abril, e convidadas a deixar a sala.

A ler, igualmente, o texto de Carla Grijó, embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, com ‘A Europa que celebramos a 9 de Maio’.