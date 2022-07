Edição 1077

A recente assinatura do contrato de concessão do serviço aeroportuário faz a mancheta da edição desta semana.

O contrato de concessão entre o governo cabo-verdiano e a Vinci foi assinado esta segunda-feira, no Sal. O governo considera o “Projecto de Investimento” de grande valia para Cabo Verde e, por isso, declarou-o de interesse excepcional, aprovando também uma Convenção de Estabelecimento.

Também em destaque está a entrevista com Janine Lélis, ministra da Defesa Nacional.

Na semana passada, foi assinado o Memorando de Entendimento entre a Direção Nacional da Defesa do Ministério da Defesa Nacional e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., no âmbito da implementação do Programa “Support to West Africa Integrated Maritime Strategy” (SWAIMS). Com o acordo, Cabo Verde recebe duas embarcações semirrígidas para a Guarda Costeira, equipamento forense para recolher provas nos locais de crimes, bem como a formação de formadores e o apoio à formação das guarnições. O SWAIMS tem como objectivo reforçar a resposta operacional da aplicação da lei e a gestão do estado de direito no mar nos países costeiros da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), no Golfo da Guiné.

Nesta edição falamos também sobre mobilidade na CPLP.

Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República Portuguesa esteve em Cabo Verde para participar na Reunião Temática da União Interparlamentar – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Ao Expresso das Ilhas falou sobre mobilidade na CPLP e sobre a guerra na Ucrânia.

A Educação é outro dos temas que destacamos na primeira página do Expresso das Ilhas.

Ronise Veiga é uma socióloga e criou o Centro de Actividades de Tempos Livres (ATL) “Aprender e Crescer” para acolher crianças comuns e com necessidades educativas especiais e auxiliá-las no desenvolvimento das suas capacidades social, escolar e psicomotor.

Na Política damos destaque ao chumbo anunciado da fusão da Comissão Nacional de Direitos Humanos e Cidadania com a Provedoria de Justiça.

O Governo contava com a aprovação no parlamento do novo estatuto do Provedor de Justiça. Falta de consenso ditou retirada, para negociações, de diploma que exige maioria qualificada e que abre a porta à extinção da CNDHC.

Nesta edição contamos-lhe, também a história de duas empresas made in Cabo Verde.

A Natuxok é uma marca de chocolate que reúne na sua confecção ingredientes tradicionais de Cabo Verde, representando além de sabores do arquipélago, a história e as tradições. Na mesma linha, a cervejaria Afreecana apresenta uma linha de produção inédita, que conta histórias de povos africanos através de ingredientes de Cabo Verde. O Expresso das Ilhas conheceu de perto essas produções que carregam além da bandeira cabo-verdiana, os sabores e a cultura das ilhas.

Na opinião destaque para o texto de Elber Carlos com ‘Tchá: Um exímio instrumentista cabo-verdiano, um promotor da educação musical e intercultural em Portugal’