Edição 1084

A manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas é com a entrevista ao ministro da Educação, Amadeu Cruz.

O ano escolar já começou e a 19 de Setembro arranca o ano lectivo. Um ensino de qualidade continua a ser o desiderato maior e domina grande parte desta conversa com o Ministro da Educação, Amadeu Cruz. As reformas e programas em curso têm como base essa ambição de colocar o ensino cabo-verdiano ao nível dos melhores rankings internacionais. A destacar, depois da reforma já feita no ensino básico e a reforma do secundário, em curso, os programas de capital humano e digital, entre outros passos com vista a consolidar todos os pilares da qualidade.

Também em destaque está outra entrevista, mas desta vez com José Bizzaro, da PwC.

A PwC, antigamente conhecida como PricewaterhouseCoopers, foi fundada há 173 anos e é uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo. É também a única das grandes empresas globais com escritório em Cabo Verde, país onde vai instalar um hub tecnológico que deve estar a funcionar em dois anos. José Bizarro, sócio da PwC e responsável pela ligação com os territórios africanos de língua oficial portuguesa, falou com o Expresso das Ilhas deste projecto, mas não só. Com uma vasta experiência em África e em Cabo Verde, o gestor aborda também os desafios da economia e da sociedade cabo-verdiana e o que podem fazer as entidades para conseguirem um crescimento sustentável.

Destacamos igualmente a inauguração do porto do Maio.

Infra-estrutura é inaugurada hoje pelo Primeiro-ministro. Reabilitação do porto custou 2.200 milhões de escudos financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento, pelo Estado e pela União Europeia.

Nesta edição do Expresso das Ilhas falamos igualmente de Ensino Superior.

A Universidade Lusófona quer voltar a merecer confiança de alunos e comunidade. Já pagou grande parte das dívidas a professores, obteve acreditação de cursos e fez obras nas instalações em São Vicente.

Na Cultura falamos sobre os 155 anos da primeira edição de ‘Contos Singelos’, da autoria de Guilherme Dantas e que é considerado como uma obra fundacional da literatura cabo-verdiana.