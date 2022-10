Edição 1090

A revisão da lei das armas faz a manchete da edição desta semana do Expresso das Ilhas.

A revisão da legislação sobre armas foi aprovada por unanimidade dos 71 deputados presentes na Assembleia Nacional na primeira sessão parlamentar de Outubro. Boka Bedju passa a ser considerada como arma de guerra. Nova legislação traz também novos enquadramentos penais para o uso, detenção, fabrico e transporte de armas que sejam consideradas ilegais

Também em destaque está a entrevista com Bernardino Delgado.

Foi em Julho de 2017 que Bernardino Delgado tomou posse como Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Hoje, cinco anos volvidos, faz um balanço deste seu mandato à frente da instituição que, avalia, tem vindo a tornar-se mais comunicativa e aberta à sociedade “no domínio da prestação de contas”. Nesta entrevista, voltamos ainda às preocupações e críticas recorrentes na Justiça, destacadamente as pendências. Um maior comprometimento dos juízes com os resultados é um ponto forte da Magistratura de hoje para atingir esse desiderato, mas há todo um conjunto de premissas que também se devem cumprir, avisa.

Nesta edição damos destaque ao dia mundial do controlador aéreo que se assinala esta quinta-feira.

É uma profissão exigente e são poucas as actividades humanas onde o grau de responsabilidade seja maior. Um controlador de tráfego aéreo tem de manter as aeronaves no ar, dentro dos parâmetros de segurança e os aviões têm de respeitar rotas, distâncias mínimas em voo, prioridades na aterragem e na descolagem. O Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo comemora-se a 20 de Outubro e o Expresso das Ilhas falou com o responsável da associação da classe em Cabo Verde sobre as adversidades, as mudanças e o futuro.

Também a alimentação escolar está em destaque esta semana.

Todos os dias cerca de 90 mil alunos alimentam-se gratuitamente em 788 escolas de todo o país. Para muitos em situação de vulnerabilidade social, o lanche servido nas cantinas é a refeição mais importante do dia. Esta realidade reforça ainda mais a importância de a escola oferecer refeições mais saudáveis e nutritivas para um melhor ensino e aprendizagem.

Assinalamos também o dia mundial da coluna vertebral.

Entre 80 a 90% da população já teve ou terá dores na coluna em algum momento da sua vida. Na maioria dos casos, o problema resolve-se de forma espontânea, mas nem sempre é assim. Uma boa parte de população precisa de intervenção especializada, que pode ir da terapia à cirurgia. Uma paciente, uma fisioterapeuta especializada em terapia manual, e um orto-traumatologista especialista em cirurgia de coluna falam do estado da coluna, em Cabo Verde.

Na cultura destaque para a entrevista com Adriana Carvalho.

A obra “Crónicas de História da Educação – Recortes no Tempo” sob a chancela da Editora/Livraria Pedro Cardoso que será apresentada esta sexta-feira, na Praia, resulta das crónicas da autora publicadas no jornal Expresso das Ilhas entre princípios de 2017 e meados de 2021. O livro aborda temas sobre a cultura, a sociedade e a educação no passado que se reportam a temáticas ainda actuais. Em conversa com o Expresso das Ilhas, Adriana Carvalho, especialista em História da Edução e autora de uma dezena de livros explica a nova metodologia seguida nas Crónicas, onde a escrita ficcional, em alguns casos, não é apenas um recurso ilustrativo da história, mas a fonte principal da narrativa. “Não me subordinei aos cânones que tenho observado ao longo da minha vida académica, em teses e artigos científicos, caracterizados pela ortodoxia da escrita”, ressalta.

A ler, igualmente, o texto de opinião de Amílcar Spencer Lopes ‘Periferias: custos económicos, sociais e emocionais’