Edição 1091

Nas vésperas de mais um debate sobre o estado da Justiça o Expresso das Ilhas faz manchete com a entrevista com a ministra da Justiça, Joana Rosa.

Estão em curso múltiplas medidas de combate às pendências e morosidade que olham o problema globalmente, actuando a jusante e a montante, de forma a estagnar ou até inverter a tendência de aumento de entradas processuais. Em conversa com o Expresso das Ilhas, a ministra da Justiça fala de várias dessas medidas e projectos, que irão melhorar todo o sistema e sua performance. Na calha, por exemplo, a criação das figuras de assessores judiciários e a proposta de uma nova lei de inspecção judicial, bem como a criação de um Instituto para gerir o SIJ. Joana Rosa destaca ainda a modernização e humanização das cadeias e uma forte aposta na reinserção social, particularmente entre os jovens, evitando assim a reincidência e seus custos sociais e sobre o Estado.

Destaque também para os desafios e oportunidades de uma crise sem fim à vista.

A economia actual faz lembrar, e muito, a célebre frase do filósofo e político romano Cícero: São maus os tempos que correm, mas o pior está ainda para vir. A invasão da Ucrânia alterou o quadro geopolítico mundial. Os efeitos económicos da guerra são globais e afectam de forma mais perigosa os países mais pobres e as pessoas mais vulneráveis. Para debater estas questões, o Instituto Superior das Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) juntou em Cabo Verde académicos e representantes do poder político, do mundo empresarial e das instituições internacionais na primeira conferência internacional sobre “Os impactos da guerra da Rússia/Ucrânia na economia global”.

Ainda na economia damos destaque à conversa com Inoweze Ferreira, o Director Geral da Unitel T+.

A Unitel T+ apresentou no passado dia 12 o UNITEK, um laboratório cujo objectivo é acelerar a incubação de startups e a transformação das ideias em modelos de negócios.

Na Política falamos sobre a criação de uma Comissão para a Implementação da Aviação Militar (CIAM) que procede à aquisição de uma aeronave para patrulhamento e emergências.

Neste último número de Outubro falamos também sobre o cancro da mama. “Receber um diagnóstico de cancro, não é uma sentença de morte”, é o título desta reportagem.

Ao longo do mês de Outubro, realiza-se uma série de actividades para assinalar o ‘Outubro Rosa’, com destaque para acções de informação e sensibilização na prevenção do cancro da mama. O Expresso das Ilhas foi conhecer a luta de uma jovem que aos 33 anos recebeu o diagnóstico de cancro de mama e ainda sim se manteve firme para inspirar outras mulheres, com vídeos de dança nas redes sociais.

Na Cultura damos destaque à exposição fotográfica de Jacques Chopin que decorre na Praia.

O Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Cidade da Praia, é o palco escolhido pelo artista visual, autodidacta franco-cabo-verdiano, Jacques Chopin, para mostrar a exposição fotográfica “Nôs Gentes” formada por vários quadros que mostram figuras do interior de Santiago.

Destaque ainda para os artigos de opinião de Francisco Carapinha com ‘Mais um’ e de Paulo Lobo Linhares com ‘O Chorinho, a Rainha Gonzaga e os caminhos deste género musical’