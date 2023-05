Edição 1121

Destaque principal nesta edição do Expresso das Ilhas para a entrevista com o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro.

O Governo conseguiu financiamento para projectos integrados no Programa Nacional de Sustentabilidade Energética. Um deles, a estação de pump and storage que vai ser construída no concelho da Ribeira Grande de Santiago, está orçado em cerca de 70 milhões de euros. Investimentos feitos na área das energias renováveis e da transição energética vão permitir uma redução de 22% no consumo de combustíveis fósseis na produção de electricidade, assegura o ministro da Energia, Alexandre Monteiro, que anuncia igualmente que o governo está a estudar a possibilidade de aumentar os incentivos na compra de táxis com motor eléctrico.

Também em destaque está a reportagem sobre casos de gravidez psicológica registados no país.

Era 2017 quando Ana enfrentava o que considera um momento “delicado” da sua vida. Acreditava estar à espera de um bebé mesmo quando dois testes e uma ecografia diziam o contrário.

Na política destaque para os dois anos do VIII Governo Constitucional.

Numa comunicação ao país proferida esta segunda-feira, o Primeiro-ministro (PM) afirmou que em dois anos do VIII Governo Constitucional, apesar do contexto de crises, o país progrediu do ponto de vista económico, social e de posicionamento nos rankings regionais e internacionais. Em reacção, a UCID considerou que o Governo culpabiliza sempre o contexto da crise pela não apresentação de melhores resultados da governação e o PAICV classificou o comunicado de propaganda enganosa e venda de novas ilusões aos cabo-verdianos.

Ainda na política falamos sobre as alterações às leis orgânicas do Conselho Superior de Magistratura Judicial e do Ministério Público.

Depois de serem retiradas da 1ª plenária de Abril, as propostas de lei que visam alterar as Leis Orgânicas do Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público voltaram a ser agendadas para discussão na generalidade. Matéria de “2/3”, a ministra da Justiça, Joana Rosa, acredita que posições serão consensualizadas, adiantando que um dos artigos será expurgado. Porém, em vésperas de debate tudo indica que, mais uma vez, estes diplomas sairão da ‘ordem do dia’…

Falamos também sobre seca em São Vicente, mais concretamente na localidade de Ribeira de Calhau.

Tristeza, apreensão e incerteza. É isto que revelam rosto e palavras das mulheres vendedeiras de hortaliças e verduras residentes em Ribeira de Calhau, São Vicente. De olhar fixo na aridez da terra, num dos vales outrora mais produtivos da ilha, fazem contas à vida e esperam por melhores dias.

Destaque ainda para o artigo de opinião ‘Uma questão de atitude’ da autoria de Lígia Fonseca.