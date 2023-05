Edição 1122

A edição desta semana do Expresso das Ilhas faz manchete com a entrevista a João Domingos Correia, PCA da CVTelecom.

O relatório e contas de 2022 do grupo CVTelecom foi aprovado pelos accionistas na assembleia-geral da passada segunda-feira, na Praia, com os lucros a aumentarem 22,8% face a 2021, para 349 milhões de escudos, e as receitas a crescerem 7%, para os 5.252 milhões de contos. Resultados e indicadores de desempenho melhores, como refere o presidente do conselho de administração, num contexto bastante desafiante, quer a nível nacional quer internacional, caracterizado por uma tripla crise. Nesta entrevista ao Expresso das Ilhas, João Domingos fala ainda dos desafios e das decisões estratégicas de investimentos que deverão catapultar a empresa para a internacionalização dos negócios, entre outros temas.

Também em destaque está o dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança.

Na cidade da Praia, as crianças enfrentam um desafio quando se trata de encontrar espaços públicos adequados para brincar e se divertir. A escassez de parques infantis, playgrounds e praças adaptadas é evidente, deixando os pequenos com poucas opções de lazer ao ar livre. Em contraste com a situação precária dos espaços públicos, alguns estabelecimentos privados têm começado a investir em parques infantis com brinquedos cada vez mais sofisticados, com opções de entretenimento atractivas para as crianças, além de equipamentos modernos e bem conservados.

Na edição desta semana também falamos sobre a protecção de dados em Cabo Verde.

O Presidente da República, José Maria Neves defendeu, esta terça-feira, numa conferência promovida pela Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD), que devem ser criadas soluções que aproveitem ao máximo o potencial das tecnologias de informação sem que, no entanto, se coloquem em risco os dados pessoais dos cidadãos.

Falamos também sobre a criminalidade em São Vicente. Por estes dias, em São Vicente, difícil mesmo é falar com alguém que não conheça uma história, em nome próprio ou de alguém próximo, relacionada com a mais recente onda de criminalidade que afecta Mindelo e tudo à volta. Na rua, nas lojas, em casa… parece não existir lugar seguro. Será este o ‘novo normal’?

Na primeira página desta semana do Expresso das Ilhas abordamos o tema da Convenção 156 da Organização Internacional de Trabalho.

Todos têm a sua vida privada. E praticamente todos têm também a sua vida laboral, seja no sector formal, seja no informal. Mas conciliar as duas, como todos nós sabemos, nem sempre é fácil, principalmente para as mulheres. Cabo Verde já tomou vários passos no sentido desta conciliação – que se traduz em ganhos sociais, mas também maior produtividade – e promete continuar a tomar. Para tal, serão importantes instrumentos como a Convenção 156 da Organização Internacional do Trabalho, que foi alvo de reflexão e plaidoyer na semana passada. Mas, afinal, em que consta e o que se pretende?

Na Cultura damos destaque ao lançamento do livro sobre judeus marroquinos de Cabo Verde.

Foi apresentada, sexta-feira, na Praia, a obra “Os Judeus Marroquinos de Cabo Verde – Século XIX” da autoria dos historiadores José Alberto Tavim e de Ângela Benoliel Coutinho, sob a coordenação e organização da presidente do Cape Verde Jewish Heritage Project (CVJHP), Carol Castiel.

A ler igualmente o artigo de opinião de Irlando Ferreira com o título 'Míopes numa terra onde as cabras têm sido os nossos mestres'