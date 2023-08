Edição 1132

A edição desta semana faz manchete com a problemática da Acessibilidade urbana, que continua a ser deficitária. Os desafios persistem para pessoas com deficiência em Cabo Verde e as infra-estruturas urbanas ainda se mostram inadequadas para atender às necessidades específicas desse grupo, tornando a mobilidade uma tarefa desafiadora e muitas vezes impossível.

"A minha vida como cadeirante em São Vicente é uma batalha constante", declarou, ao Expresso das Ilhas, Idalina Rocha, moradora em Ribeira de Passarão, que enfrenta dificuldades diárias na sua rotina devido à inacessibilidade urbana.

Destaque também para mais uma entrevista da série “Regulação em Cabo Verde”. Esta semana, o entrevistado é Seidi Santos, presidente do Conselho Directivo do Instituto Marítimo Portuário. Ao IMP, não sendo uma Agência Reguladora, cabe um leque alargado de atribuições, nomeadamente, a de regulador técnico do sector. Nesta conversa com o Expresso das ilhas, o PCD fala sobre as principais funções, ganhos e desafios do Instituto, mas também sobre questões conexas como a exportação de marítimos vivenciada por Cabo Verde e a proliferação de actividades turísticas náuticas. Na bandeira da Segurança Marítima, lacunas são apontadas, mormente a falta do sistema de comunicações adequado, mas é assinalada a evolução que o país viveu nos recentes anos, com uma inspecção cada vez mais rigorosa. E dos portos às praias, passando por faróis e equipamentos de mergulho, vários outros temas são ainda abordadas na entrevista a esta autoridade e administração marítima de um país que é quase todo ele mar e orla.

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) terminou após seis dias de celebração católica intensa, com o Papa Francisco ocupando o papel central durante cinco dias, e numa uma atmosfera de fervor religioso e unidade global. Nesta edição trazemos alguns dos momentos mais marcantes do evento, que testemunhou uma demonstração inspiradora de fé e entusiasmo, enquanto milhares de jovens peregrinos se uniram para celebrar e fortalecer a sua espiritualidade.

Chamada para a entrevista exclusiva ao primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada. É um dos dramas dos pequenos países que dependem do apoio internacional: a falta de autonomia, como conta ao Expresso das Ilhas, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. O arquipélago, que fica a 350 km da costa ocidental africana, no Golfo da Guiné, tem uma população de cerca de 225.000 habitantes (2021). Está classificado como país de rendimento médio-baixo e tem uma economia frágil, altamente vulnerável a choques exógenos e das mais dependentes da ajuda externa a nível mundial. A conversa, decorreu depois da abertura da exposição sobre o futuro de Água Izé.

Por cá, a Águas de Ponta Preta (APP) realizou, ontem, a primeira emissão de obrigação verde (green bond) em Cabo Verde, no valor de 500 mil contos, destinada ao financiamento de uma central solar fotovoltaica em Salamansa, na ilha de São Vicente. Este é outro dos temas que lhe trazemos, na actualidade económica.

39ª Baía das Gatas acontece já este fim-de-semana, em São Vicente. Contamos-lhe tudo.Com uma homenagem a Bana, a 39ª edição do Festival Internacional de Música da Baía das Gatas arranca esta sexta-feira. Cumprindo a tradição, durante três dias, de 11 a 13 de Agosto, o areal da Baía será local de destino para milhares de são-vicentinos e muitos outros visitantes. A brasileira Paula Fernandes, o reggae-man Alborosie ou o rapper Xamã são alguns dos destaques do cartaz de 2023.