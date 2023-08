Edição 1131

Manchete esta semana para a reportagem sobre a fuga de mão-de-obra de Cabo Verde.

O país enfrenta actualmente alguma escassez de mão-de-obra em diversos sectores-chave da economia, com a emigração de trabalhadores jovens agravando a situação. A saída de profissionais afecta negativamente as áreas de transporte, agricultura e construção civil, trazendo consequências para o desenvolvimento socioeconómico do país.

Também em destaque nesta edição do Expresso das Ilhas está a reportagem, feita em São Tomé e Príncipe, sobre os contratados de Cabo Verde.

Uns foram ainda crianças, outros na força da juventude. Hoje, idosos e enfraquecidos, a viver na mais absoluta pobreza, os antigos contratados cabo-verdianos, que chegaram a São Tomé para trabalhar nas roças, limitam-se a esperar o fim. E enquanto aguardam ainda sonham, sonham com um Cabo Verde que já não existe e com um Cabo Verde que ainda não existe.

Esta semana falamos também sobre a chegada das chuvas a Cabo Verde.

Com a chuva à porta, há quem deixe de dormir descansado, sem saber quando é que a água lhe levará a casa na enxurrada. Câmaras Municipais estão no terreno. Protecção Civil deixa apelo e confia que meios disponíveis permitirão dar resposta a eventuais situações críticas.

As doenças de verão têm, também, chamada de primeira página.

Com a chegada do Verão, algumas doenças tornam-se mais frequentes devido às características próprias da estação, como o calor intenso e a aglomeração de pessoas em locais públicos. A infectologista do Hospital Baptista de Sousa, Rizete Gomes, destaca a importância de se tomar precauções para evitar problemas de saúde nesta época.

Outro tema que está a marcar a actualidade é a Jornada Mundial da Juventude e o facto de mais de centena e meia de peregrinos ter sido sinalizado pelas autoridades portuguesas como estando desaparecidos. Diocese de Santiago não comenta e Diocese do Mindelo fala em “comunicação exagerada” que semeia “confusão e alarme desnecessário”.

Destaque na Cultura para mais uma edição do Mindel Summer Jazz que decorre na cidade do Mindelo a 3 e 4 de Agosto. O Mindel Summer Jazz, um festival de jazz intimista, que terá fusões entre artistas nacionais e internacionais, acontece esta quinta e sexta-feira e será em homenagem ao artista plástico mindelense Alexandre Silva Barbosa Andrade (Alex Silva), que faleceu no dia 30 de Dezembro, de 2019, na ilha de São Vicente.

A ler ainda a opinião de Mário Cardoso com ‘Inteligência Artificial: o que significa para a juventude?’