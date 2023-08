Edição 1135

​O dia 28 de Agosto de 2023 fica registado na história do desporto cabo-verdiano e do basquetebol. Cabo Verde venceu a Venezuela e conquistou a sua primeira vitória de sempre num mundial. Este marco histórico faz a manchete desta edição.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol, sénior masculina, alcançou a sua primeira vitória de sempre no Campeonato do Mundo da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) ao surpreender a Venezuela, nada mais, nada menos, que campeã da América do Sul, na Okinawa Arena, no Japão, pelos surpreendentes 81-75.

O encontro inter-regional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, da sigla em inglês), na Praia, para prepararem a IV Cimeira do grupo foi o mote para uma conversa com a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miryan Vieira, que é destaque esta semana. Nesta entrevista, Miryan Vieira passa em revista os principais desafios, vulnerabilidades e objectivos comuns dos SIDS, e de Cabo Verde, enquanto SIDS, em particular. Financiamento, soluções sustentáveis para a dívida externa, passando pela criação de um importante instrumento para uma nova métrica no acesso ao financiamento – o Índice de Vulnerabilidade Multidimensional –, são alguns dos temas aqui abordados.

Destaque ainda para o regresso às aulas. Com Setembro à porta, eis também o novo ano escolar. O início formal está marcado para esta sexta-feira, dia 1. As aulas arrancam cerca de duas semanas mais tarde, a 18, com o regresso às salas de aula de mais de cem mil alunos, distribuídos por diferentes níveis de ensino. Para cerca de seis mil professores, os primeiros dias do mês serão dedicados à preparação de aulas, organização interna nas escolas, balanço do que ficou para trás e antecipação dos desafios profissionais que continuam por resolver. A problemas antigos juntam-se, para os sindicatos da classe, questões mais recentes. O novo ano lectivo chega, pois, com esperanças e energias renovadas, mas também com problemas que tardam em ser resolvidos. Professores partilham preocupações e deixam alertas.

Em São Vicente, abre hoje portas o Ouril Hotel Mindelo. São 130 quartos, uma sala de conferências para 150 pessoas, ginásio, duas piscinas, um restaurante Americo’s, garagem e espaços para lojas, num investimento do grupo nacional Mendes e Mendes. “Um produto nacional, um hotel de cabo-verdianos”, explica o promotor, Manuel Mendes, em entrevista ao Expresso das Ilhas.

Na cultura, o foco está sobre a bailarina cabo-verdiana Luciény Kaabral que recebeu o convite para integrar a companhia de dança alemã Tanztheather Theatre Wuppertal Pina Bausch, um dos mais conhecidos no mundo. A informação foi avançada pela bailarina ao Expresso das Ilhas.

Chamada ainda na primeira página para o artigo de opinião de Lígia Dias Fonseca, “Eu também tenho um sonho”.