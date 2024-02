Edição 1161

Manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para o regresso da TACV aos voos interilhas.

Agora é oficial, a companhia aérea cabo-verdiana volta a operar voos dentro do país, quase sete anos depois da sua eliminação. Bestfly, a companhia que faz actualmente os voos domésticos, garante que vai continuar em Cabo Verde.

Também em destaque está a reportagem sobre o tema da saúde mental na Polícia Nacional.

Nos bastidores da Polícia Nacional (PN), muitos dos agentes que trabalham para manter a ordem e proteger a sociedade, enfrentam batalhas internas que muitas vezes passam despercebidas. Num ambiente onde a força mental é tão crucial quanto a física, a depressão muitas vezes é encoberta pela farda, deixando cicatrizes emocionais.

Na capa desta semana falamos sobre o regresso do debate sobre os Órgãos Externos à Assembleia Nacional.

Os dois principais partidos continuam a negociar. No entanto, os corpos dirigentes de entidades como a ARC, CNE e Comissão de Protecção de Dados continuam com mandatos caducados.

Falamos também sobre tecnologia e como ela pode ser utilizada para facilitar a vida dos clientes bancários em Cabo Verde.

Comodidade e inovação são duas ideias que combinam com a aplicação Televinti4, desenvolvida pela SISP. Contudo, três anos depois do lançamento, apenas 5% dos utilizadores da rede Vinti4 usam o serviço mobile.

Esta semana, na entrevista, falamos com Rito Évora, Director Nacional de Comércio, Indústria e Energia.

Cabo Verde tem à disposição um investimento de 240 milhões de euros para canalizar para a transição energética e para a Economia Azul. O primeiro grande projecto a ser apresentado foi o Santiago Pumped Storage. Além desse projecto o governo quer apostar na automação e digitalização das redes de transporte e distribuição de energia, na substituição massiva dos contadores analógicos para contadores inteligentes entre outros projectos. Rito Évora explica ao Expresso das Ilhas as ambições do governo no que toca à implementação de energias renováveis e à transição no país e garante que em 2025 o país vai conseguir ultrapassar a meta estabelecida de 30% de taxa de penetração de energias renováveis.

A ler igualmente o artigo de opinião ‘Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe: Esquema de uma Evolução Conjunta’, da autoria de Armindo Ferreira.