Edição 1180

Destaque de manchete, nesta edição do Expresso das Ilhas, para as entrevistas com os presidentes das Câmaras de Comércio de Sotavento e Barlavento.

Como está a economia cabo-verdiana? Quais são as forças e as fraquezas? E os desafios com que se debatem as empresas do norte do arquipélago? No mês em que se debate o Estado da Nação, o Expresso das Ilhas ouviu o presidente da CCB, Jorge Maurício.

Um desenvolvimento económico verdadeiramente arquipelágico e não baseado em experiências que pouco têm a ver com Cabo Verde e prioridades bem definidas e encontradas em conjunto com o sector privado, os argumentos de Marcos Rodrigues, presidente da CCS.

Também em destaque está, uma vez mais, a polémica em torno dos leilões do INPS.

Ministros das Finanças e da Família, que têm a tutela do INPS, recomendaram à instituição que anule o segundo leilão de depósitos a prazo que tinha realizado junto dos bancos comerciais. Em declarações ao Expresso das Ilhas, o ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou que o governo quer criar entidade externa para gerir capitais do INPS.

Há outra entrevista a merecer destaque na capa desta edição do Expresso das Ilhas. Desta vez com Eugénio Moeda, Presidente do Conselho de Administração da sociedade de capitais de risco Pró-Capital.

Com cinco anos de actividade no mercado financeiro, a Pró-Capital já investiu em sectores tão diversos como turismo, hotelaria, pescas e transportes.

Falamos também sobre pesca desportiva.

A embarcação Dogs Bollocks, do Sport Fishing Mindelo, São Vicente, conquistou o título de campeã mundial da pesca de Blue Marlin (espadarte em português) realizado na quinta-feira, 4 de Julho, em São Vicente. Para o presidente do Sport Fishing Mindelo, Silvestre Évora, esta vitória traz consigo o desafio de se criar melhores condições para a pesca desportiva e para a participação do país em torneios internacionais.

Com a chegada do verão há cada vez mais pessoas a procurarem as várias praias e piscinas do país.

No entanto, todos os anos o país regista mortes por afogamento. Em resposta a esta situação e com o objectivo de promover a prática da natação como desporto, além de melhorar a saúde e bem-estar das pessoas, entidades privadas têm intensificado a oferta de aulas de natação, apresentando-se como uma solução para aumentar a segurança nas águas.

Destaque igualmente para a reportagem sobre a erosão costeira em Santo Antão.

Habitantes de Coice das Pombas, Santo Antão, estão preocupados com o avanço do mar. Com as ondas a bater do lado de lá da parede, dormir tranquilo é uma ilusão. Situação preocupa autoridades e remete-nos, mais uma vez, para o problema global das mudanças climáticas.

A ler igualmente o artigo de opinião ‘Cabo Verde: Entre as Ondas de Delitos e o Desprezo pelas Ciências Forenses e seus Experts’ da autoria de José Monteiro.