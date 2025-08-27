Edição 1239

Destaque de manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para a entrevista com Arlindo Carvalho, Presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde.

O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde esteve recentemente em missão oficial a São Vicente. A visita permitiu-lhe constatar de perto a dimensão dos estragos provocados pelas chuvas intensas registadas no passado dia 11 de Agosto e ouvir as famílias e comunidades afectadas. Foi também, nas palavras do responsável, uma oportunidade para reforçar a coordenação com as autoridades, parceiros e com os 70 voluntários da Cruz Vermelha que têm estado na linha da frente desde as primeiras horas. “O balanço é de um contacto humano muito enriquecedor, que reforça o nosso compromisso em apoiar a população na reconstrução da sua vida com dignidade e esperança”, afirmou em entrevista ao Expresso das Ilhas, cujo foco é a campanha nacional e internacional ReconstituirComEsperança lançada no dia 13 para angariação de fundos e bens para apoiar as comunidades afectadas pelas intensas chuvas registadas no passado dia 11 de Agosto.

Também em destaque a reportagem sobre o acesso ao Ensino Superior.

Terminado o 12.º. ano, muitas famílias reflectem sobre os próximos passos dos filhos, no que diz respeito aos estudos. Nesse cenário o Brasil volta a surgir como uma opção atractiva, não apenas pelas oportunidades de bolsa, mas também pelo custo de vida mais baixo, quando comparado com Portugal. Aqueles que não conseguem arcar com os encargos do exterior, optam por Santiago ou São Vicente, sobretudo quando há apoio familiar.

Outro tema que merece destaque é o do apelo feito pelos empresários de São Vicente neste período pós-tempestade.

Ao Expresso das Ilhas os operadores da ilha referiram quem esperam que seja possível ir mais longe nos apoios públicos. Juros mais baixos e “tempo” são as principais exigências de quem teve negócios destruídos.

Destaque igualmente para a Câmara Municipal da Praia que se viu obrigada a vender vários lotes de terrenos para cobrir dívidas junto de uma empresa de construção civil. No entanto, o valor dos terrenos cobre apenas parte da dívida.

Na Economia damos destaque às desigualdades que se verificam entre as ilhas.

Ao longo da última década confirma-se uma forte centralização em algumas ilhas (Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista), quer na demografia, quer na actividade económica. Aliás, há inclusive ilhas a perder quota nestes 10 anos. Os cálculos foram feitos pelo economista Paulino Dias, que falou com o Expresso das Ilhas sobre o cenário e as (possíveis) soluções.

No Desporto, homenagem ao seleccionador nacional de basquetebol.

Mané Trovoada, o homem que levou Cabo Verde ao topo d basquetebol africano, anunciou na semana passada, a sua saída do comando da selecção nacional de basquetebol, após a eliminação de Cabo Verde nos quartos-de-final do Afrobasket 2025, pondo fim a um ciclo de oito anos à frente da equipa.

A ler igualmente os artigos de opinião: ‘Reconstruir para o futuro num tempo de incerteza climática’, de Paulo Veiga e ‘O poder estrangulador da procrastinação’ de Lino Magno.