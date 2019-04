Facebook bane mais de um milhão de contas por dia

A rede social faz uso de Inteligência Artificial (IA) para remover contas que violem as suas políticas.

A Administração do Facebook não quer que a rede social seja usada para interferir em processos eleitorais, motivo por que está a usar Inteligência Artificial (IA) para banir e bloquear contas que violem as suas políticas antes das próximas eleições na Índia.

Diz o responsável pelo Facebook na Índia, Ajit Mohan, que o sistema de IA da tecnológica está a bloquear e banir mais de um milhão de contas todos os dias, as quais são responsáveis por disseminar desinformação e publicações com discurso de ódio.

De acordo com uma publicação de Mohan no blog do Facebook, a rede social tem-se focado em “identificar conteúdo abusivo, localizá-lo rapidamente na plataforma e removê-lo por inteiro”.