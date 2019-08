Facebook tem plano para ter acesso às suas mensagens de WhatsApp

O objectivo passa por usar algoritmos para remover conteúdo ilegal e proibido pelas directrizes de comunidade da app de mensagens

O Facebook está alegadamente a preparar uma ferramenta que analisará o conteúdo – seja ele texto, imagens ou vídeos – em busca de conteúdo ilegal que seja trocado na aplicação de mensagens WhatsApp.

Revela a Forbes que a ferramenta em questão será um algoritmo que, tal como um filtro, terá o objectivo de identificar a penalizar quem viole as directrizes de comunidade da app de mensagens.

O Facebook espera usar esta vigilância automática para se manter afastado das conversas dos utilizadores, contornando ao mesmo tempo a encriptação da app. Porém, tendo em conta que haverá necessidade de ‘afinar’ o algoritmo responsável por esta tarefa, é previsível que algumas conversas sejam acedidas.

Em reacção à notícia, o Facebook não negou a possibilidade de “moderar conversas encriptadas com algoritmos”. Já o vice-presidente do WhatsApp, Will Cathcart, negou este algoritmo esteja a ser implementado mas, ao mesmo tempo, não propôs qualquer alternativa para combater o conteúdo ilegal (como pedofilia) que é trocado na plataforma.