Preparada para o pior, Huawei promete reembolsos a clientes

Tecnológica chinesa promete compensar clientes se as apps da Google e do Facebook alguma vez deixarem de funcionar.

Depois de a Huawei entrar na ‘lista negra’ dos EUA foram muitos os detentores de smartphones da empresa chinesa que se questionaram o que aconteceria aos seus dispositivos. Esta foi uma preocupação amplificada pelo afastamento da Google (e consequentemente do sistema Android) e até do Facebook, que indicaram que as suas apps já não estariam pré-instaladas em smartphones da Huawei.

Pois bem, foi para acalmar os seus clientes que a Huawei anunciou que oferecerá reembolsos completos caso os serviços da Google e apps do Facebook (como o Instagram e o WhatsApp) alguma vez deixem de funcionar nos atuais dispositivos da marca.

Como nota o Huawei Central a proposta parece ter sido feita apenas para o território das Filipinas mas, tendo em conta que se trata de uma preocupação generalizada entre os clientes da marca, é provável que acabe por abranger outros mercados.