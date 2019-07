Huawei e Google planeavam lançar coluna caseira

A parceria acabou por ser dissolvida depois da decisão da administração de ‘banir’ a empresa chinesa.

Nos últimos anos a Huawei tem sido uma das principais parceiras da Google no desenvolvimento do ecossistema Android, uma colaboração que a empresa chinesa chegou até a falar extensivamente nos eventos de apresentação dos seus novos smartphones.

A parceria serviu também para uma integração fluída do assistente digital da Google, o Assistant, e de acordo com uma notícia avançada pelo The Information esta a colaboração estava a atingir outros patamares. Ao que parece, a Huawei e a Google estariam a trabalhar em conjunto em colunas caseiras, as quais incluiriam o Assistant para responder a perguntas e pedidos dos utilizadores.

O plano era anunciar oficialmente esta coluna caseira em Setembro - no evento IFA em Berlim - mas, com a decisão da administração Trump de ‘banir’ a Huawei de negociar com empresas norte-americanas, a parceria foi dissolvida e o desenvolvimento encerrado.