Testes independentes apontam radiação acima do normal no iPhone 7

A Apple rejeita as conclusões dos estudos.

Testes independentes comissionados pelo Chicago Tribune apontaram para uma emissão de radiação acima do normal em unidades acabadas de comprar do iPhone 7. Os mesmos testes foram conduzidos em smartphones de outras fabricantes.

O nível de radiação emitido pelo iPhone 7 depois destes testes foi alegadamente mais do dobro do que a Apple havia comunicado aos reguladores federais. Em reacção, a Apple indicou que os testes haviam sido imprecisos, apontando que “os testes não foram estabelecidos de acordo com os procedimentos necessários para avaliar apropriadamente os modelos de iPhone”.

Independentemente destes estudos, a Apple aconselha que os utilizadores de iPhones mantenham os dispositivos a cerca de 10mm de distância da cabeça sempre estiverem em chamadas.