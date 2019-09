Apple apresentou iPhone 11 Pro e Pro Max

A marca diz que é renovação do modelo, o público, especialmente o mais crítico, diz que não é mais que operação de marketing. Mas a verdade é que depois de vermos o iPhone 11 chegar, temos agora o iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

A Apple criou o iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max para os clientes mais exigentes, que querem um iPhone de topo e com funcionalidades únicas. Com duas medidas de ecrã, 5,8 e 6,5 polegadas, dá a melhor experiência de visualização que é possível ter.

No que respeita ao desempenho o novo iPhone vem equipado com um processador A13 Bionic. Com um foco no machine learning, consegue fazer mil milhões de operações por segundo. O balanceamento de tarefas permite garantir o melhor desempenho.

Este processador garante ainda os melhores consumos de energia. A sua arquitectura permite que os núcleos sejam mais eficientes e com melhor aproveitamento das suas capacidades em momentos de utilização mais exigente.

Como resultado temos um aumento de 4 horas de utilização no caso do modelo de ecrã menor e 5 horas no ecrã maior. É um ganho substancial para estes modelos. A melhorar ainda mais, contamos agora com um carregador de carregamento rápido (18W)

No campo da fotografia temos agora um sistema Pro. As 3 lentes garantem as melhores imagens. Contem com uma lente wide de 12MP wide com abertura f/1.8, uma segunda lente de 12MP telefoto com f/2.0 e por fim uma lente de 12MP, f/2.4 ultra wide.

Para ter ainda uma capacidade Pro, a Apple tem um sistema de inteligência artificial, que consegue criar as melhores imagens. O Deep Fusion captura 9 imagens antes do botão de captura ser carregado e analisa pixel a pixel.

No vídeo, qualquer uma das 3 câmaras filma a 4K e 60 frames por segundo. Há ainda novas ferramentas de edição de vídeo que permitem alterar e melhorar estes vídeos diretamente no iPhone 11 Pro.

O iPhone 11 Pro vai ter uma área própria na App Store, garantindo as melhores aplicações para este sistema de câmaras agora apresentadas.